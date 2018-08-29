Новые подробности измены Влада Соколовского: «У него был интим в общественном туалете во время отпуска с Ритой»

СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-29T02:40:28+03:00

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Развод звездной пары Риты Дакоты и Влада Соколовского все же состоится: несмотря на то, что некоторые скептики обвинили супругов в пиаре, их разрыв – самая настоящая драма. Рита подает документы на расторжение брака и собирается делить имущество через суд, чтобы отстоять интересы годовалой дочки Мии. В Инстаграме исполнительница эмоционально сообщила, что муж изменял ей на протяжении всей их семейной жизни, неоднократно и с разными девушками. Тем временем скандал с изменами Влада обрастает новыми деталями: в Интернете всплывают пикантные истории и подробности неверности артиста.

Об одном случае вспомнил муж подруги, с которой Рита и Влад отдыхали в Черногории. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что застукал Соколовского за интимными утехами с какой-то девицей в кабинке общественного туалета черногорского отеля. 22-летняя девушка отдыхала в том же отеле, но в другой компании, и даже со своим молодым человеком. Потом в Инстаграме девицы появились снимки вместе с Владом и с Ритой.

- Отдыхали в прошлом году в Будве, ходили в закрытый «Бич Клаб», - приводит слова подруги Риты «СтарХит». - У них компания была большая, а мы были напротив, через бассейн. Так вот заметили, что Влад постоянно бегает в туалет. Тем временем туда пошел и мой муж. Толкает он первую попавшуюся дверь, а там стоит спиной Влад, а его ублажает какая-то мадам. Хотя она вообще в другой компании была, с сербами какими-то отдыхала, и тоже с парнем. А потом появилось ее селфи с Ритой и Владом.

Мужчина тогда сделал резкое замечание Соколовскому – ведь у бассейна отдыхали дети, и они могли стать невольными свидетелями взрослой сцены. Однако Рите супруги предпочли ничего не говорить.

Прозрение певицы наступило позже – глаза на измены мужа ей раскрыл кто-то другой. Как это произошло, Дакота рассказала в своем видеоблоге: за одним эпизодом вскрывался другой, и одна история за другой получали подтверждение, в том числе и видеодоказательства.

vs20 Это фото я назову комбо -Мы тут нашим полным составом!

- Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, и за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, дальше на пару дней я слетала порыдать в Грецию. Там ко мне стало приходить осознание, я набралась смелости и написала пост, - сообщила Дакота.

Пост в Инстаграме стал для поклонников фабрикантки полной неожиданностью: еще бы, такая красивая пара, недавно родилась дочка, только что купили квартиру и умудрились выплатить ипотеку всего за полтора года вместо 20 лет.

- Всё, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью - оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни, - сообщила в Инстаграме 28-летняя артистка. - Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, у многих из них его измены происходили прямо дома, с их согласия. Знали и некоторые члены его семьи, включая отца.

vs20 Не знаю человека, с которым мне было бы так-же круто...) Ну разве, что с дочкой)))

Лишь на днях Рита нашла в себе силы снова выйти на сцену. Певица выступила в Санкт-Петербурге. Дакота сразу предупредила зрителей: пиариться на своем разводе она не собирается.

- Все ждут, что я спою сейчас песню о Владе, о том, что я чувствую, про измены, про предательство, но я не хочу! И не буду писать песни о том, как мне больно. Не буду хайпить на своих внутренних трагедиях! – поставила точку артистка.

В 17 лет Рита стала участнице телепроекта «Фабрика звезд-7», куда попал и Влад Соколовский. Они общались, но чувства между ними вспыхнули гораздо позже. В какой-то момент между ней и Владом проскочила искра, и во время отдыха на Бали Соколовский предложил девушке пожениться. Влюбленные сыграли свадьбу 3 июня 2015 года. А весной 2017 года стало известно, что пара ждет ребенка.