Готовь ноги с лета

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T02:22:50+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Что сделать в последние дни тепла, чтобы в осень и зиму войти легкой походкой?

С возрастом стопа женщины неизбежно испытывает деформацию. В юности стопа имеет высокий свод, который позволяет амортизировать удары при шагах. Под пяткой, пальцами и в самих пальцах имеется прослойка жира - естественные подушечки, также смягчающие удар и делающие нашу походку пружинящей. Но годы идут, сила тяжести работает против нас, и нога со временем расплющивается, становится более плоской. Да и слой жира под пяткой и пальцами истончается. И, увы, не восполняется, сколько бы лишних килограммов вы ни отложили в бока… Походка становится все более тяжелой, а красивые туфли на каблуках все больше напоминают пыточные орудия. Ноги болят, пробежки откладываются.

Осенью важно подумать о сохранении не только прически, но и красоты ножек.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А тут еще заканчивается лето, когда можно носить более-менее удобную обувь - мягкие сандалии, кроссовки и т. п. Скоро придется засовывать ноги в жесткие, тяжелые и закрытые сапоги и ботинки. Что же делать?

1. Купите для обуви гелевые стельки. Там, где раньше был естественный жирок, в них расположены подушечки с пружинящим гелем. Стельки удобно приклеиваются к подошве обуви и не скользят. А походка становится более легкой.

2. Летом варикозные отеки, как правило, становятся менее выраженными. Но вот-вот начнется осень, мы будем меньше двигаться, и кровь снова станет застаиваться в венах нижних конечностей, вызывая сильные отеки, чувство тяжести, боль. Чтобы избежать этого, начинайте носить компрессионное белье - гольфы, чулки, колготки. Степень компрессии и вид белья лучше подбирать с врачом.

3. Летом, когда мы носим открытую обувь, а то и вовсе ходим босиком по пляжу, бичом многих женщин становятся сухие мозоли, они же натоптыши - ороговевшие уплотнения кожи на стопе.

Особенно часто они встречаются у дам с сахарным диабетом, причем из-за того, что сосуды повреждены излишком сахара, такие пациентки, как правило, не чувствуют боли от мозолей, а значит, могут пропустить смертельную опасность. Ведь если натоптыши будут травмированы, в них может начаться воспалительный гнойный процесс, и вы об этом не будете знать, так как чувствительность снижена. А это чревато заражением крови и смертью всего лишь из-за ранки на ноге!

Используйте для профилактики и размягчения натоптышей крем с мочевиной. Как минимум 10-процентный! Стоят они недорого, а пользу приносят несомненную. Им же, кстати, можно смазывать сохнущие участки кожи на локтях, если у вас есть эта проблема.

Смотрите «Жить здорово!» по будням в 10.55, Первый.