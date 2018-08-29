Власти Сальвадора за один день арестовали 400 членов одной из самых жестких банд Латинской Америки

СЕГОДНЯ 07:32 2018-08-29T08:35:37+03:00

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Неплохой "улов" получили во вторник правоохранительные органы Сальвадора. В ходе проведенных спецопераций на западе страны им удалось задержать около 400 членов одного из самых опасных преступных сообществ Западного полушария - "Мары Сальватруче".

Силовые структуры Сальвадора хватали бандитов где только можно - в домах, отелях, машинах и яхтах. Среди задержанных оказались полицейские, бизнесмены и даже пастор евангелистской церкви, которого подозревают в том, что подделывал для членов группировки свидетельства об их участии в благотворительной работе. Правда пока власти схватили не всех, кого хотели, ведь изначально в списке целей было 627 человек.

Перспективы арестованных не ясны, а местные жители боятся, что в итоге многие из них выйдут на свободу. Давать показания на бандитов желающих не так много, ведь все знают, что если информатор будет вычислен, то жестокая смерть ждет не только его, но и членов его семьи.

Сейчас в тюрьмах сидят уже 17 тысяч членов "Мары", однако места лишения свободы не особо ограничивают преступников - полиция в основном контролирует внешние стены, стараясь лишний раз не заходить внутрь пенитенциарных учреждений.

"Мара Сальватруче", известная также как MS-13, давно завоевала славу одной из самых безжалостных банд Латинской Америки. Истоки ее названия неясны. Есть теории, что оно произошло от имени "марабунта", которым называют огромные волны пожирающих все на своем пути муравьев, другие связывают "Мару" с улицей в Сальвадорской столице или прозвищем местных партизан. Так или иначе, но возникла эта группировка в Лос-Анджелесе среди сальвадорцев, сбежавших со своей родины из-за гражданской войны. Под влиянием местной криминальной культуры латиноамериканцы создали собственную банду, чтобы выжить в суровом мире уличных войн и смогли занять одно из ведущих мест в преступной системе США. Хотя ФБР и полиция взялись в итоге за группировку и арестовали многих ее лидеров в 1990-х годах, но это не ослабило бандитов, а наоборот, привело к усилению их влияния в самом Сальвадоре, куда "гринго" было сложнее дотянуться.

Сейчас "Мара Сальватруче" занимается почти всеми видами криминального "бизнеса" - убийства, похищения, рэкет, наркоторговля, детская проституция. Численность банды оценивается примерно в 70 тысяч человек. Для сравнения, личный состав всей сальвадорской армии вместе с резервистами едва превышает 60 тысяч бойцов.

Особую известность получили татуировки, служащие украшениями для членов банды. В былые времена по наколкам, которые часто занимают большую часть тела, включая лицо, можно было прочитать биографию преступника, однако в последнее время криминалитет предпочитает так явно не "светиться" перед полицией и оставлять чистой от чернил хотя бы голову.

В Сальвадоре у "Мары" есть конкуренты - группировка "Баррио 13" (13-й район), которая давно претендует на лидерство в стране. В августе 2015 года Верховный суд Сальвадора постановил считать обе банды "террористическими группами", поскольку своими действиями они нарушают "основополагающие права населения".