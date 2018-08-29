Глушаков и Радимов поспорили на 10 кг корюшки и ведро раков

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-29T10:14:37+03:00

Они были знакомы еще тогда, когда Влад и сам был игроком основного состава "Зенита", а тинейджер Денис только мечтал стать настоящим футболистом Фото: Instagram.com

Изменить размер текста: A A

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поспорили, кто выйдет победителем из противостояния питерского и московского клубов в чемпионате России. На кону речные деликатесы.

Условия пари Владислав Радимов разместил в своем твиттере. «Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. «Спартак» – «Зенит» и «Зенит» – «Спартак»по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!» – написал экс-игрок «Зенита».

Первый матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится уже 2 сентября, ответный - 17 марта 2019 года. Так что спорщикам придется ждать несколько месяцев. Цена пари не так уж велика: 1 кг корюшки стоит 200 рублей, 1 кг отборных раков 2000 рублей. Но у Радимова, конечно, неоспоримое преимущество - рыбу будет готовить его бабушка.

В твиттере Владислава Радимова уже пошли советы, на что лучше было спорить.

«Надо было салом ростовским брать», - написал один из подписчиков. «Внук в твиттере спорит, а бабуле стой потом жарь 10 кг корюшки», - ответил другой.

Радимов и Глушаков пробовали заключать пари и раньше. Год назад футболисты поспорили, кто из их клубов окажется выше в турнирной таблице - проигравший должен был оплатить поход в ресторан на шесть персон. «Спартак» финишировал третьим, «Зенит» - пятым. Глушаков на днях опять же через твиттер спросил: «Дядя Влад, когда поляну накроете?». Радимов пошел в отказ: «Ты ж пари вроде не принял? А как у «Спартака» освободились вторники-среды от игр в ЛЧ, так с горя и вспомнил?». И видимо после этого было заключено новое пари. За его итогами теперь следит вся страна.