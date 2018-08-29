Авария с российскими туристами в Анталье: пострадали 13 человек

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-29T12:03:46+03:00

В результате столкновения автобус съехал с трассы Фото: скриншот видео

Автобус, который перевозил 25 туристов из России, столкнулся с грузовиком в районе Белека [видео]

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Утром в среду, 29 августа, в турецкой Анталье произошла авария с автобусом, перевозившим российских туристов. В результате пострадали 13 человек.

В Анталье попал в ДТП автобус с россиянами.Автобус перевозил 25 российских туристов из Белека в аэропорт. На одной из дорог в него въехал грузовой автомобиль, из-за этого автобус свалился в водный канал.

ДТП случилось около 5 утра (время совпадает с московским) в районе Белека. Автобус, в котором находились 25 российских граждан, по дороге в аэропорт столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения автобус съехал с трассы.

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило данные о пострадавших. Отмечается, что все они были госпитализированы.

«Мы подтверждаем факт аварии, в которой пострадали люди. Они развезены по близлежащим больницам», - сообщили в дипломатическом представительстве.

Там отметили, что сотрудник генконсульства выехал на место происшествия.

«Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией. Уточняем причины аварии и состояние пострадавших», — добавил собеседник, передает РИА Новости.

Личности пострадавших и их состояние выясняются.