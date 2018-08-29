В ТюмГУ торжественно открыли обновленное общежитие

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-29T15:43:18+03:00

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Сегодня ключи от своих комнат получили 467 студентов Тюменского госуниверситета и когда новоселы вошли в обновленное, еще пахнущее краской здание на улице Красина, не поверили своим глазам. Яркие стены, зоны для отдыха и кофе, Wi-Fi. На этажах располагаются гладильные, постирочные комнаты и комфортные просторные кухни. Кроме того, в общежитии находится Центр студенческих инициатив, спортзал и буфет. В каждой комнате созданы все условия для максимально комфортного проживания студентов. Этим летом в здании на улице Красина был сделан капитальный ремонт, и теперь дом для студентов больше напоминает комплекс современных апартаментов, чем стандартное общежитие, к которому мы все привыкли. В обновленном здании на семи тысячах квадратных метров 203 уютные комнаты, предназначенные для проживания от 1 до 4 человек.

Символическую красную ленточку во время открытия перерезали ректор ТюмГУ Валерий Фальков, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, председатель избирательной комиссии Тюменской области Евгений Халин, председатель объединенного совета обучающихся ТюмГУ Артем Березкин и председатель первичной профсоюзной организации студентов ТюмГУ Мария Понятовская.

Валерий Фальков в своей приветственной речи отметил, что университет сегодня реализует целую серию инфраструктурных проектов

Валерий Фальков в своей приветственной речи отметил, что университет сегодня реализует целую серию инфраструктурных проектов, существенную поддержку которым оказывает региональное правительство и профильное министерство. Слова благодарности прозвучали и в адрес экс-губернатора Тюменской области, ныне министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева, заместителей губернатора Евгения Заболотного и Натальи Шевчик.

«Это не просто открытие одного из самых современных общежитий России. Это символ новых свершений и устремлений университета, – сказал Валерий Фальков. – В этом году мы приняли рекордное количество выпускников школ на первый курс – 2800 человек, не менее половины которых – абитуриенты из других регионов России. В этом контексте для нас очень важно не только давать качественное образование, но и предоставлять студентам возможность жить в комфортных условиях».

В ТюмГУ торжественно открыли обновленное общежитие

После капитального ремонта первыми жильцами общежития станут исключительно первокурсники. Причем правом проживать в общежитиях вуза в равной доле пользуются как бюджетники, так и договорники. При распределении мест в первую очередь будут учитываться достижения студентов. А у первокурсников – место в рейтинге при поступлении и высокие баллы за ЕГЭ.