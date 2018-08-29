Азиатско-Тихоокеанский регион будет широко представлен на рыбопромышленном форуме

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-29T13:29:25+03:00

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября

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Азиатско-Тихоокеанский регион будет широко представлен на II Международном рыбопромышленном форуме делегациями из стран Восточной Азии и Северной Америки. Руководство и представители отраслевых министерств и институтов, а также различных рыбопромышленных и производственных компаний из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии и Филиппин примут участие в мероприятии.

Рыбное хозяйство исторически играет важную роль в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. «В Тихом океане сосредоточен серьезный потенциал для наращивания объемов добычи, с этим связаны большие инвестиционные перспективы. Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, обмен опытом и работа над совместными проектами представляют значительный взаимовыгодный интерес», — отметил заместитель Министра сельского хозяйства России — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Ожидается, что в Форуме примут участие заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Чо Сын Хван и начальник Управления контроля запасов Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Такаси.

Мероприятие также посетит делегация из Китайской Народной Республики, в которую войдут представители Управления по океану и рыболовству Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, Всекитайской академии рыбохозяйственных наук, Китайского союза предприятий по переработке и торговле морепродуктами, а также Управления Шанхайской экономической зоны развития острова Чансин.

Свое участие в Международном рыбопромышленном форуме подтвердил директор Филиппинского бюро рыболовства и водных ресурсов при министерстве сельского хозяйства Филиппин Эдуардо Гонгона.

Представители азиатского бизнеса и профильных организаций примут активное участие в обсуждении актуальных вопросов рыбопромышленной отрасли в рамках мероприятий деловой программы МРФ-2018. Президент Alibaba Group Джон Майкл Эванс выступит на круглом столе «Ресурсы», посвященному прогнозам и возможностям по вылову водных биоресурсов к 2050 году. Профессор Пусанского университета, президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким примет участие в международной конференции «Проблемы промыслового использования трансграничных запасов» в первый день Форума. Представитель японской компании Nippon Suisan выступит с докладом «Выращивание форели на примере аквакультурных хозяйств Nippon Suisan в Чили» на круглом столе «Аквакультура: прогнозы выращивания и развития до 2050 года».

В настоящее время Китай, Республика Корея и Япония активно взаимодействуют с Россией в области рыбного хозяйства. Между государствами заключен ряд двусторонних и многосторонних соглашений по совместному регулированию промысла водных биоресурсов северной части Тихого океана и их изучению, научно-техническому сотрудничеству, а также противодействию незаконной добыче.

Страны являются важными игроками мирового рыбного рынка, одними из крупнейших производителей, импортеров и экспортеров рыбной продукции, а также рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего оборудования и технологий. Кроме того, для данного региона характерна высокая численность населения, развитая культура потребления морепродуктов и большое количество задействованных в отрасли специалистов. В ходе ключевого мероприятия Форума — пленарного заседания «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии» — эксперты рассмотрят долгосрочные перспективы развития мирового промысла в свете увеличения численности населения к 2050 году, которая, по оценкам, достигнет 9,8 млрд человек.

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий будут представлены крупные коммерческие компании, специализирующиеся на добыче, производстве и торговле рыбой и морепродуктами, в том числе Whittier Seafood (США), Sea Yarn International Ltd (Китай), Beijing Yinqicheng International Exhibition Co. (Китай), Yanmar (Япония), Powertech Machinery (Китай) и другие компании Азиатско-Тихоокеанского региона.

Бизнес-сотрудничество между странами АТР также ведется на высоком уровне. В настоящее время на российском Дальнем Востоке в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток сформированы комфортные условия для привлечения иностранного бизнеса, в том числе и в рыбохозяйственной отрасли. Азиатские компании проявляют активный интерес к марикультуре и рыбопереработке, а также к проектам по созданию рыбных рынков и хабов на Дальнем Востоке. Вопросы и перспективы бизнес-сотрудничества в области рыбного хозяйства также станут одной из тем обсуждения в рамках Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11—13 сентября.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября на площадке конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по рыболовству, оператором форума — Фонд Росконгресс.

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com