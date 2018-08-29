2018-08-29T15:13:19+03:00
Спорт

Дзюба стал лучшим бомбардиром лета в Европе

Российский футболист обошел Харри Кейна
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российский нападающий с июня в официальных матчах забил уже 10 мячейРоссийский нападающий с июня в официальных матчах забил уже 10 мячейФото: Александр ГЛУЗ
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Один раз выстрелить на каком-либо турнире всегда проще, чем постоянно подтверждать свой высочайший класс. И когда Артем Дзюба блеснул на ЧМ-2018, многие подумали, что это случайность. Мол, парень блеснул на эмоциональном подъеме, после того как ему доверил первую скрипку Станислав Черчесов. А теперь начнутся серые безголевые будни...

Но не таков оказался Дзюба, который продолжил свою результативную серию. И сейчас таранный форвард сборной России и питерского «Зенита» лидирует в неофициальной гонке бомбардиров лета 2018 года. Российский нападающий с июня в официальных матчах забил уже 10 мячей! 3 на чемпионате мира и 7 за клуб. Из них 4 в Лиге Европы и 3 в чемпионате страны.

Таким образом, Дзюба опередил даже Харри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата мира с 6-ю мячами. После окончания мундиаля англичанин забил только два гола в чемпионате Англии и всего у него 8. Справедливости ради надо сказать, что и возможностей увеличить свой счет у британца было меньше. Чемпионат Англии стартовал позже нашего (там прошло 3 тура, а у нас уже 5), плюс «Зенит» провел уже три матча в квалификации Лиги Европы (Дзюба в одном не играл). А «Тоттенхэм» начнет свой еврокубковый сезон только в сентябре сразу с группового этапа Лиги чемпионов.

Но Дзюба все равно молодец, ведь Харри Кейн в прошлом сезоне вообще стал лучшим бомбардиром года в Европе, забив во всех турнирах с января по декабрь 2017 года 56 мячей. Это больше, чем Месси (54) и Роналду (53).

Кстати, у Дзюбы в четверг есть шанс в ответном матче против «Мельде» в Лиге Европы увеличить свой счет. В первой игре (3:1 в пользу «Зенита) Артем забил норвежцам один мяч. Болельщики ждут продолжения банкета!

Четверг, 30 августа. Лига Европы. Раунд плей-офф. Мольде (Норвегия) – Зенит (Россия). Прямая трансляция на «Матч ТВ» в 20:00.

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