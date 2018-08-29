Муж Леры Кудрявцевой описал первые недели отцовства

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-29T15:11:04+03:00

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Стать мамой в 47 лет? Лера Кудрявцева смогла и, как недавно заявила, сама, без помощи суррогатной матери. Многие до сих пор сомневаются, но телеведущей и ее супругу абсолютно все равно.

Вместе с 30-летним Игорем Макаровым Лера продолжает привыкать к положению молодых родителей в своем загородном доме. И если у телеведущей есть опыт — ее сыну Жану 28 лет, то у хоккеиста все в первый раз.

То, каково в первые недели после рождения дочери, Макаров описал так:

- Ну, как у вас с детьми?

- Устали очень, не высыпаемся, времени на себя вообще нет.

- А Лена как?

- Лена — это я. Петя выглядит еще хуже.

То, как трогательно Игорь относится в Маше, запечатлела его супруга.

Муж Леры Кудрявцевой описал первые недели отцовстваФото: Скриншот сайта

Напомним, Лера Кудрявцева трижды была замужем. Первым супругом телеведущей стал Сергей Ленюк, ударник «Ласкового мая», от которого Лера родила сына. Весной 28-летний Жан Ленюк стал отцом — у него родился сын Лев.

Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов. С Игорем Макаровым Лера расписалась в 2013 году. Их дочь появилась на свет 13 августа.