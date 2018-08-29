Дженнифер Энистон в Милане флиртует с Адамом Сэндлером

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-29T16:03:22+03:00

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Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер оказались в центре внимания на одной из улиц Милана: актеры шли, нежно держась за руки, и выглядели точь-в-точь как влюбленная пара. Разумеется, их немедленно сфотографировали папарацци, которые преследуют артистов буквально повсюду. Правда, страсть голливудские звезды изображали строго по сценарию: Энистон и Сэндлер играют супружескую пару в комедии «Загадочное убийство», режиссером которого стал Кайл Ньюачек.

До этого съемки проходили на озере Комо и в Портофино, и там Дженнифер и Адама снова подстерегли папарацци. Актеры уже снимались вместе в комедии «Притворись моей женой», их дуэт очень понравился зрителям, и продюсеры решили снова сделать ставку на любимцев публики. Комедия «Загадочное убийство» - история о супругах, которые отправляются в романтическое путешествие в Европу, а там становятся свидетелями преступления. Кроме Энистон и Сэндлера в картине также снимаются Люк Эванс, Джемма Артертон и Сиори Куцуна.

Актеры играют супругов, которые отправляются в романтическое путешествие в Европу, а там становятся свидетелями преступления.Фото: EAST NEWS

С Дженнифер Адам флиртует, конечно, не всерьез: актер уже пятнадцать лет как счастливо женат. В 2003 году он женился на модели Джеки Титоун, у пары родились две дочери. Артист исправно пополняет семейный бюджет: Сэндлер вошел в свежий рейтинг самых высокооплачиваемых актеров планеты-2018, опубликованный Forbes: артист занял в нем восьмое место. В последнее время комика не критикует только ленивый – мол, и шутки у него не смешные, и фильмы не то чтобы шибко интересные. Но Адам по-прежнему уверенно делает почти 40 миллионов в год. Заключив выгодный контракт с компанией Netflix, Сэндлер стал королем «домашнего видео» и зарабатывает на процентах от показов фильмов, в которых он участвовал как актер, режиссер и сценарист. Актер так же выступает как стэнд-ап-комик: за одно выступление ему платят шестизначные гонорары.

Впрочем, его партнерша по съемкам не отстает — в списке самых высокооплачиваемых актрис планеты-2018 от того же Forbes Дженнифер Энистон заняла третье место, уступив только Скарлетт Йоханссон и своей вечной сопернице Анджелине Джоли. Правда, заработала Энистон поменьше — 19,5 миллионов долларов за год. Но не забываем, что у актрис в Голливуде гонорары ощутимо меньше, чем у мужчин (из-за чего они постоянно негодуют).

Адам уже пятнадцать лет как счастливо женат: в 2003 году он женился на модели Джеки Титоун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, Дженнифер зарабатывает в основном не на гонорарах от фильмов, а на рекламе. Энистон рекламирует авиакомпанию Emirates, воду Smartwater и косметические средства Aveeno. Но это так, мелочи – следующий год наверняка будет для нее еще успешнее. Ведь она подписала контракт на съемки в сериале, в котором сыграет главную роль в паре с Риз Уизерспун. Сценарий ситкома пишет продюсер «Карточного домика» Джей Карсон. За каждую серию продолжительностью в 60 минут Энистон будет получать 1,25 млн. долларов.

В личной жизни Джен в последнее время вроде бы наметился прогресс. Говорят, 48-летняя звезда «Друзей» начала встречаться с личным тренером по боксу, темнокожим Лейоном Азубуйке. Впрочем, скорее всего это только слухи, а если и нет, то вряд ли со стороны Дженнифер это что-то серьезное.