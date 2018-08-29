СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-29T15:53:10+03:00

В Tesla подчеркивают, что при разработке зарядки использовался тот же дизайн, что и в прочей “энергетической” продукции корпорации

Аккумулятор емкостью 6000 мАч, дизайн в виде прямоугольного коврика, и высокая стоимость. А главное - почему убрали из своего интернет-магазина?

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Компания Tesla представила портативную беспроводную зарядную станцию для смартфонов на iOS и Android с поддержкой стандарта Qi под названием “Tesla Wireless Charger”. Судя по описанию и фото, которые получили журналисты, в устройстве имеется кабель USB-C, а также порт USB-A. Емкость батареи - 6000 мАч. Беспроводная зарядка ограничена 5 Вт, тогда как проводной метод дает пользователю 7,5 Вт. Заявленная стоимость - $65 (приблизительно 4,4 тысячи рублей). Стоит отметить, что гаджеты, подобные беспроводной зарядке от Tesla, можно найти гораздо дешевле. Но компания Маска позиционирует свою продукцию как премиальную.

В Tesla подчеркивают, что при разработке зарядки использовался тот же дизайн, что и в прочей “энергетической” продукции корпорации. Новинка будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения - черном и белом.

Tesla представила беспроводную зарядку для смартфонов. И почти сразу убрала с сайта

Беспроводное зарядное устройство Tesla сначала появилось в интернет-магазине компании, но вскоре исчезло. В поисковой выдаче Google сохранилось описание девайса, которое изначально было на сайте. Но теперь по ссылке страницы продукта открывается интернет-магазин Tesla, в списке товаров зарядка отсутствует. Компания пока никак не объяснила странное исчезновение.

Напомним, компанию Илона Маска, несмотря на успешность и высокий спрос на ее электромобили, весь последний год преследуют неприятности. По итогам последнего отчетного периода Tesla показала рекордные убытки.