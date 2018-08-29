2018-08-29T15:53:10+03:00
Умные вещи

Tesla представила беспроводную зарядку для смартфонов. И почти сразу убрала с сайта

Аккумулятор емкостью 6000 мАч, дизайн в виде прямоугольного коврика, и высокая стоимость. А главное - почему убрали из своего интернет-магазина?
Григорий ПУШКАРЁВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Tesla подчеркивают, что при разработке зарядки использовался тот же дизайн, что и в прочей “энергетической” продукции корпорацииВ Tesla подчеркивают, что при разработке зарядки использовался тот же дизайн, что и в прочей “энергетической” продукции корпорации
Изменить размер текста:

Компания Tesla представила портативную беспроводную зарядную станцию для смартфонов на iOS и Android с поддержкой стандарта Qi под названием “Tesla Wireless Charger”. Судя по описанию и фото, которые получили журналисты, в устройстве имеется кабель USB-C, а также порт USB-A. Емкость батареи - 6000 мАч. Беспроводная зарядка ограничена 5 Вт, тогда как проводной метод дает пользователю 7,5 Вт. Заявленная стоимость - $65 (приблизительно 4,4 тысячи рублей). Стоит отметить, что гаджеты, подобные беспроводной зарядке от Tesla, можно найти гораздо дешевле. Но компания Маска позиционирует свою продукцию как премиальную.

В Tesla подчеркивают, что при разработке зарядки использовался тот же дизайн, что и в прочей “энергетической” продукции корпорации. Новинка будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения - черном и белом.

Tesla представила беспроводную зарядку для смартфонов. И почти сразу убрала с сайта

Tesla представила беспроводную зарядку для смартфонов. И почти сразу убрала с сайта

Беспроводное зарядное устройство Tesla сначала появилось в интернет-магазине компании, но вскоре исчезло. В поисковой выдаче Google сохранилось описание девайса, которое изначально было на сайте. Но теперь по ссылке страницы продукта открывается интернет-магазин Tesla, в списке товаров зарядка отсутствует. Компания пока никак не объяснила странное исчезновение.

Напомним, компанию Илона Маска, несмотря на успешность и высокий спрос на ее электромобили, весь последний год преследуют неприятности. По итогам последнего отчетного периода Tesla показала рекордные убытки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников
Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США
Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией
Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии
Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Украина запретила импорт цементного клинкера из России
Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы