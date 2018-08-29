София Ротару потеряла близкого друга после выписки из больницы

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-29T17:35:15+03:00

Пока София Ротару лежала в больнице, не стало музыканта ее коллектива и хорошего друга Александра. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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28 августа Софию Ротару выписали из уфимской больницы, куда она попала после того, как на выступлении в столицt Башкирии ей стало плохо. Сейчас звезде гораздо лучше, она принимает курс прописанных лекарств и уже находится дома. Однако, процессу восстановления сил помешала печальная новость, которую звезде советской эстрады рассказали родные. Пока она сама лежала в больнице, не стало музыканта ее коллектива и хорошего друга Александра.

«Сегодня мы потеряли нашего музыканта, друга и светлого человека. Саша, я сделала все, что смогла. Покойся с миром», — сообщила София Михайловна и поделилась снимком близкого человека.

Чуть позже, в своем же аккаунте Ротару поблагодарила поклонников за заботу и поддержку.

«Я уже в норме и очень хочется мороженого!» — написала артистка в своем микроблоге.

Напомним, врачи диагностировали у 71-летней Софии Михайловной нарушение кровообращения головного мозга, которое возникло не только от чрезмерных нагрузок, но и неправильного приема некоторых лекарственных средств.

Сын певицы Руслан Евдокименко также подтвердил, что с его мамой уже в порядке, и ее жизни ничего не угрожает: «Спасибо за беспокойство, у Софии Михайловны уже все в порядке. Она себя хорошо чувствует. Все в нашей семье, слава Богу, живы-здоровы», — сказал он.