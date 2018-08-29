2018-08-29T18:25:38+03:00
Общество

«Нет загару, жирному мясу и бегу»: 43-летний дизайнер раскрыла секрет, почему она выглядит как юная девушка

Луре Шу называют женщиной, отменившей старение
Ольга АНТОНОВА
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В это непросто поверить, но Луре Шу действительно 43 года.В это непросто поверить, но Луре Шу действительно 43 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Всю свою жизнь тайванка Луре Шу занималась дизайном и производством одежды, но настоящая слава к ней пришла только после того, как 43-летняя женщина пять лет назад завела инстаграм, где начала анонсировать стильно подобранные образы. При этом большинство поклонников восхитили даже не грамотно собранные look, а то, как выглядит женщина. А выглядит она восхитительно. То есть, глядя на Шу ей не дашь больше 20 лет. При том, что у нее взрослые дети. Так, со своей дочерью она даже меняется вещами, поскольку у них один размер и схожие вкусы в одежде.

Глядя на Шу, ей не дашь больше 20 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глядя на Шу, ей не дашь больше 20 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Вы что? Спите в холодильнике?», «Как можно выглядеть юной девушкой?», «ВЫ просто отменяете старение», «Наверное, это потому что вы не пьете алкоголь?», - пытались выспросить секреты ее молодости фолловеры ее аккаунта. А на днях, юная красавица в интервью Taiwan's Friday их раскрыла. Никаких волшебных пюлюль, заговоров на луну и продажи души дьяволу. Здоровый сон не менее 9 часов в сутки, вегетарианство, алкоголь только по праздникам. В течение дня 2-3 чашки зеленого чая, утром бодрящее американо. Также по словам Луре, она очень редко загорает, и выходя на улицу всегда наносит солнцезащитный крем. Кроме того, модельер тщательно увлажняет кожу. Также она принимает добавки, содержащие коллаген и витамин C.

Луре Шу поделилась секретами своей молодости.

Луре Шу поделилась секретами своей молодости.

Модельер ежедневно ходит в спортзал, где занимается пилатесом и растяжкой, мол, гибкий позвоночник – это всегда продленная молодость. А вот кардионагрузки, особенно, бег Луре старается избегать, это ударные нагрузки, которые могут привести к обвисанию мышц лица, а это ей ни к чему.

В спортзале девушка отдает предпочтение упражнениям на растяжку, а не бегу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В спортзале девушка отдает предпочтение упражнениям на растяжку, а не бегу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, женщина- подросток признается, что в силу особенностей своей профессии она тщательно следит за последним тенденциями моды, и старается всегда одеваться стильно. А модно – это всегда молодо!

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