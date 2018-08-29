В птичнике Тимирязевской академии поселятся страусы эму

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-29T20:04:06+03:00

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Птичник Тимирязевской академии скоро пополнится новыми экзотическими обитателями: осенью здесь поселятся страусы эму. Гостям из дальних стран придется привыкать к жизни бок о бок с другими птицами. Сейчас в птичнике главного аграрного вуза страны выращивается более 20 видов уток, гусей, индеек, кур, цесарок и перепелов. Особая гордость местных специалистов - московская черная порода кур, выведенная учеными Тимирязевской академии. Многие обитатели птичника могут похвастаться красивым пестрым оперением и необычными названиями: здесь есть пекинские утки, эстонские, маньчжурские и белые техасские перепела, охотничий, серебряный и королевский фазаны, линдовские гуси и многие другие пернатые.

Главная задача, ради которой в свое время в Тимирязевской академии создавался птичник, - научить студентов грамотно ухаживать за домашней птицей и правильно составлять ее рацион. Ежегодно в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева готовят около 10 человек по специализации «Птицеводство». Кроме того, специалисты академии на базе птичника проводят исследования по кормлению и физиологии, цель которых — усовершенствовать состав рационов и изучить влияние ферментов и биологически активных добавок на организм птицы.

Сейчас в птичнике главного аграрного вуза страны выращивается более 20 видов уток, гусей, индеек, кур, цесарок и перепелов. Фото: timacad.ru

Многие проекты, которыми занимаются специалисты птичника, имеют глобальную научную ценность:

- Ученые из «Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» города Зеленограда проводят на опытном стаде кур апробацию протезов и имплантантов. Такая разработка сейчас высоко востребована ветеринарами, - рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий учебно-производственным птичником Алексей Комарчев. - Совместно со специалистами Московского физико-технического института мы выводим птицу, устойчивую к вирусу гриппа. Эта болезнь в последнее время активно прогрессируют и способна в считанные часы уничтожить все поголовье птицефабрики.

Pаведующий учебно-производственным птичником Алексей Комарчев. Фото: timacad.ru

Одна из серьезных задач, над которыми работают ученые Тимирязевки, - улучшение вкуса куриного мяса и повышение веса птицы без применения специальных препаратов.

- Технология современного бройлерного производства основана на том, что маленький цыпленок весом 42 грамма за 5 с лишним недель должен набрать 2 килограмма живого веса! Все это время он содержится в птичнике и мало двигается, - говорит Алексей Комарчев. - Поэтому в последнее время все больше говорят о применении органических технологий при выращивании поголовья, когда птица имеет доступ к пастбищам. В Европе новая тенденция – увеличивать период откорма бройлера. С одной стороны, мясо у такой птицы получается более вкусным, но с другой – увеличивается себестоимость такого продукта. Мы пытаемся решить эту проблему более оригинальным способом. Недавно на базе учебно-производственного птичника впервые в России мы начали проводить уникальный эксперимент - выращивать промышленное поголовье мясо-яичного направления продуктивности на пастбище. Для этого весной был посеян красный клевер на площади 200 квадратных метров. В течение четырех месяцев 80 кур пород кучинская юбилейная и московская черная будут иметь возможность выйти на свежий воздух, погулять, размяться и склевать сочную, богатую витаминами и микроэлементами траву. Думаю, что этот опыт будет удачным.