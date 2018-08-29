2018-08-29T20:40:04+03:00
Общество

Тимирязевцы завоевали золотую медаль на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018»

Ученые РГАУ-МСХА представили разработку, способную решить глобальную экологическую проблему
Ксения БОГДАНОВА
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Специалисты Тимирязевской академии завоевали золотую медаль на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018». Фото: timacad.ruСпециалисты Тимирязевской академии завоевали золотую медаль на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018». Фото: timacad.ru
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Ученые Тимирязевской академии завоевали золотую медаль на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2018», которая проходила в Экспофоруме Санкт-Петербурга. Инновация тимирязевцев помогает решить глобальную экологическую проблему - утилизацию птичьего помета.

В рамках выставки Министерство сельского хозяйство России проводило конкурс «Золотая медаль-2018». Специалисты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева победили в номинации «Достижения в области инноваций в АПК», представив разработку «Технология и установка по термической утилизации подстилочного помета».

Установка тимирязевцев позволяет полностью обезвреживать помет, утилизировать его и снижать уровень загрязнения окружающей среды. Ее применение помогает уменьшить затраты на строительство и содержание пометохранилищ. Установка, разработанная группой специалистов под руководством и. о. директора Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А.Н. Костякова Юрия Иванова, проста в применении и экологична. Она состоит из питателя с дозатором, топки и вентиляторов. Производительность технической новинки – около 1 тонны помета в час.

Фото: timacad.ru

Фото: timacad.ru

- Два года установка проходила производственную проверку и отлично себя зарекомендовала, - рассказывает проректор на науке и инновационному развитию Тимирязевской академии Сергей Белопухов, представивший разработку конкурсной комиссии. – Уникальная технология термической утилизации помета (вместе с подстилкой) позволяет его не только обеззараживать, но в тоже время получать тепловую энергию.

Зола, которая получается при сжигании помета, содержит много фосфора, кальция, калия. Эксперты Тимирязевской академии предлагают использовать ее в составе минеральных удобрений.

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