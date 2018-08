Туристка, упавшая за борт и продержавшаяся 10 часов в воде: Я пела песни и дышала как йог

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-29T02:07:09+03:00

У Кей Лонгстафф была мечта - собственный домик где-нибудь на побережье, любимый муж, путешествия... И к 46 годам некоторые из ее желаний начали сбываться. Бывшая стюардесса распрощалась с профессией, сдала в аренду дом в Йоркшире и перебралась на побережье Коста-дель-Соль, где жил ее бойфренд - поселившийся в Испании британец Крейг Реймен. Пара вместе объехала всю Испанию, Италию, часть Португалии, а на день рождения любимого Кей подарила ему круиз из Хорватии в Венецию - романтика!

«Раз ты меня не любишь...»

Поездка не заладилась с самого начала. Реймену не нравилось все: еда, развлечения, круизная суета. Пара ссорилась по любому поводу. На третий день после ужина для гостей устроили вечеринку, где Кей и Крейг ударили по коктейлям. Снова вспыхнула ссора. Парочка вышла выяснять отношения на палубу, и разгоряченная Кей заявила: «Раз ты меня не любишь - брошусь за борт!» «Прыгай, если совсем с ума сошла!» - пожал плечами бойфренд и ушел в каюту.

Мужчина забеспокоился, когда ни через час, ни через два Кей не появилась. Реймен вернулся на палубу и обнаружил рядом с перилами рубашку и телефон возлюбленной. Бросился к команде: у меня, кажется, девушка за борт прыгнула. Три часа ночи, открытое море, как искать? Подняли по тревоге береговую охрану Хорватии.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Благодаря камерам видеонаблюдения мы выяснили точное время падения пассажирки и рассчитали место нахождения судна в этот момент, - рассказал руководитель министерства моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Дэвид Родас.

На место отправился поисковый катер. Когда стало понятно, что женщина почти 10 часов находится в водах Адриатики, казалось, шансов спасти Кей не осталось. Но тут один из сотрудников заметил светлую голову, торчащую из волн, а потом и руки, которыми женщина размахивала из последних сил. Это было настоящее чудо! Несмотря на усталость, Кей сама забралась на борт.

«Захотелось жить»

«Я очень везучая, раз осталась в живых», - позже заявила Кей Лонгстафф журналистам. Стюардесса сказала, что, как только оказалась в воде, ей очень захотелось жить. В первый момент она почувствовала боль (все-таки женщина прыгнула с 6-метровой высоты) и страшную панику, перехватило дыхание. Но Кей много лет практикует йогу, и ее озарило: чтобы не захлебнуться, нужно успокоиться. Дышать, как учили: выдох, задержка дыхания, медленный вдох, опять задержка дыхания. Паника отступила, стало легче дышать. Дальше оставалось только ждать: плыть-то непонятно куда. Кстати, плавает Кей хорошо. В школе занималась греблей, а до тренировок на каноэ не допускали тех, кто плохо держится на воде. Поэтому сначала были долгие заплывы в не очень теплых британских реках. Кей мысленно поблагодарила отца, который из-под палки заставлял ее ходить на занятия.

Женщине хотелось плакать, но она запретила себе раскисать. И снова помогло воспоминание об отце. В детстве, когда ей было грустно, он пел дочери песни. И она запела: Рианну - Diamonds, «Битлз» - Let it Be, Адель - Rolling In The Deep. Когда рассвело, Кей увидела проходящие вдали суда. Закричала, замахала руками, но корабли были слишком далеко. Наконец ее заметили, и поисковый катер поплыл в ее сторону.

Спасенная Кей на катере береговой охраны. Обуви на ее ногах нет - утонула. Фото: STR/AFP/EAST NEWS

«Когда мы вытащили женщину из воды, на ней были только джинсовые шорты и топ, но она улыбалась и просила пить», - рассказывает сотрудник службы береговой охраны Ловро Арескович. Врач осмотрел спасенную и заявил, что она истощена, но серьезных травм нет. И хотя в августе температура воды +20, при таком долгом пребывании в воде должно было наступить переохлаждение. Но то, что упорная стюардесса все время гребла, вела себя энергично, не дало ей замерзнуть. Женщину отправили в больницу Пулы. Сюда же примчался и горе-возлюбленный «чудо-женщины». Говорят, пара полчаса обнималась, никто и не вспоминал про ссоры. Тем не менее у хорватской полиции есть к Крейгу Реймену серьезные вопросы. Сейчас полицейские изучают видео с камер наблюдения на лайнере, чтобы восстановить всю хронологию того вечера. По хорватским законам в отношении Реймена могут завести уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Ведь мужчина невольно сам спровоцировал возлюбленную на отчаянный шаг.

Кей и Крейг планируют вернуться в Испанию. Потом пара все-таки отправится в Венецию, но только самолетом. Хватит с них уже этих круизов.