2018-08-28T14:00:17+03:00
Авто

Техосмотру не дают покоя

Под видом борьбы с липовыми диагностическими картами закручивают гайки
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
Станции техосмотра по задумке реформаторов перестанут выписывать просто бумажку с печатью, документ должен стать электроннымСтанции техосмотра по задумке реформаторов перестанут выписывать просто бумажку с печатью, документ должен стать электроннымФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Правила оформления и выдачи талона ТО, необходимого для получения полиса автогражданки, серьезно ужесточатся. Точнее, талоны давно остались в прошлом, и автомобилисты этому рады. Нет нужды возить его с собой, нет кормушки, нет головной боли с получением, какой она была раньше. Но чиновникам Минэкономики не нравится, что диагностическую карту получить легко, да и сама она толком никому не нужна, ее требуется предъявить лишь для продления полиса ОСАГО. И они предлагают реформировать систему техосмотра, причем надавить не только на мастерские, проводящие ТО, но и на самих автомобилистов.

Станции техосмотра по задумке реформаторов перестанут выписывать просто бумажку с печатью, документ должен стать электронным. А сама процедура осмотра должна записываться на видеокамеру. Дело, конечно, пустяковое, походить перед камерами с важным лицом любой горазд, но эти камеры нужно купить и установить. На кого в конечном счете ложатся все затраты, мы знаем - на нас с вами. А ответственность ужесточится и для самих станций ТО. Для них введут крупные штрафы за выдачу диагностической карты на неисправную машину, а за работу без соответствующей аккредитации грозят уголовной ответственностью - вплоть до лишения свободы на пять лет.

Результатом эксперты видят подорожание услуги. Сейчас за выдачу карты у вас попросят примерно полторы тысячи или около того. После введения новшеств в будущем году сумма может запросто удвоиться. А куда деваться - это ведь по-прежнему обязательная для всех машин процедура.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что такое клиренс и как его правильно измерять: «Жигули» круче внедорожника?
15, 17, 20 см - данные о дорожном просвете (или клиренсе) всегда указываются в технических характеристиках. Кому нужны эти цифры и действительно ли, чем больше дорожный просвет, тем лучше проходимость?
Новости 24
Украина решила наращивать военное присутствие в Азовском море
Турция ответила США на призыв отказаться от российских С-400
Нечаянная невеста: Китаянка случайно вышла замуж за незнакомца
Подготовка к провокации с химоружием в Сирии: «Белые каски» завезли отраву на склад боевиков
Опрос: Почти половина американцев поддерживает идею импичмента Трампа
Климкин рассказал, когда Украина разорвет договор о дружбе с Россией
Белый дом: 18 сентября Трамп проведет переговоры с президентом Польши
США примут участие во встрече в Женеве по Сирии 14 сентября
Медведев провел первую рабочую встречу после долгого отсутствия на публике
В Москве зафиксировано самое жаркое 28 августа за полвека
Глава Пентагона: США не намерены прекращать совместные военные учения с Южной Кореей
Google опровергла обвинения Трампа в дискриминации консервативных СМИ в поисковой выдаче
Небензя: Сирийская армия не имеет ни химического оружия ни планов его применения
Глава Пентагона рассказал, когда американские войска покинут Сирию
Небензя: Москва призывает главарей бандформирований в Идлибе сложить оружие
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора «Трансаэро» Александра Бурдина
Путин выступит с телеобращением по пенсионным изменениям в среду в полдень
Президент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в Хемнице
Путин уволил 15 генералов МВД, ФСИН, МЧС и Следственного комитета
В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана
Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице
В течение полугода Индия запустить 19 космических аппаратов
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»