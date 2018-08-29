Техосмотру не дают покоя

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-28T14:00:17+03:00

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Правила оформления и выдачи талона ТО, необходимого для получения полиса автогражданки, серьезно ужесточатся. Точнее, талоны давно остались в прошлом, и автомобилисты этому рады. Нет нужды возить его с собой, нет кормушки, нет головной боли с получением, какой она была раньше. Но чиновникам Минэкономики не нравится, что диагностическую карту получить легко, да и сама она толком никому не нужна, ее требуется предъявить лишь для продления полиса ОСАГО. И они предлагают реформировать систему техосмотра, причем надавить не только на мастерские, проводящие ТО, но и на самих автомобилистов.

Станции техосмотра по задумке реформаторов перестанут выписывать просто бумажку с печатью, документ должен стать электронным. А сама процедура осмотра должна записываться на видеокамеру. Дело, конечно, пустяковое, походить перед камерами с важным лицом любой горазд, но эти камеры нужно купить и установить. На кого в конечном счете ложатся все затраты, мы знаем - на нас с вами. А ответственность ужесточится и для самих станций ТО. Для них введут крупные штрафы за выдачу диагностической карты на неисправную машину, а за работу без соответствующей аккредитации грозят уголовной ответственностью - вплоть до лишения свободы на пять лет.

Результатом эксперты видят подорожание услуги. Сейчас за выдачу карты у вас попросят примерно полторы тысячи или около того. После введения новшеств в будущем году сумма может запросто удвоиться. А куда деваться - это ведь по-прежнему обязательная для всех машин процедура.