Самые популярные паркетники на планете

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-28T13:57:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Если вы доросли до замены обычной легковушки на машину повышенной проходимости, посмотрите, на какие из них лучше всего клюют автомобилисты всего мира. Если глянуть на самый верхний ряд рейтинга, становится понятно, что мало чем они нас удивили. На первом месте - Toyota RAV4, автомобилей этой модели за полгода в глобальном охвате было продано почти полмиллиона - 408 тысяч штук. Разве что китайский Haval в десятке самых популярных вызывает удивление, наши покупатели пока что так высоко машины из Поднебесной не оценивают.

Российский рейтинг продаж немного отличается, но не принципиально, все те же участники, разве что «корейцы» чувствуют себя лучше, «французы» продаются хорошо да отечественные модели присутствуют.

ЦИФРЫ

ТОП-10 кроссоверов в мире...

1. Toyota RAV4

2. Volkswagen Tiguan

3. Honda CR-V

4. Hyundai Tucson

5. Nissan Qashqai

6. Mazda CX-5

7. Nissan Rogue (X-Trail)

8. KIA Sportage

9. Haval H6

10. Chevrolet Equinox

Данные издания focus2move.com за первое полугодие 2018 года.

...и в России

1. Hyundai Creta

2. Renault Duster

3. KIA Sportage

4. Volkswagen Tiguan

5. Renault Kaptur

6. LADA 4x4

7. Chevrolet Niva

8. Toyota RAV4

9. Mitsubishi Outlander

10. Nissan X-Trail

Данные Ассоциации европейского бизнеса за первое полугодие 2018 года.