Тест "КП": Истина на дне бокала

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T18:18:50+03:00

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Есть поговорка: «Мы - то, что мы едим». Перефразируя ее, можно сказать: «Мы - то, что мы пьем». Приглядимся-ка к алкогольным предпочтениям. Они немало могут рассказать о человеке! Конечно, речь не о тех, для кого спиртное стало главным хобби и смыслом жизни. А о тех, кто пьет умеренно, не забывая, что в мире есть немало других радостей.

Но что если, к примеру, любишь сразу и вино, и шампанское? Тогда прочитайте обе характеристики и выберите ту, которая вам больше нравится. Может быть, тогда и с любимым напитком все станет понятнее.

Итак, если из спиртного вы предпочитаете:

Шампанское

Обычно это люди легкие и игривые - как само шампанское. Они обаятельны и привлекательны. Очаруют, влюбят… и легкой походкой пойдут дальше.

Большие любители прекрасного - обожают выставки, театральные премьеры. Некоторые отличаются несколько поверхностным отношением к делу. Но весьма совестливы и все-таки не допустят чересчур откровенной халтуры.

Виски

Перед нами, скорее всего, бывалые путешественники и гурманы. Как правило, умеют прекрасно готовить и мастерить что-то своими руками. Не скучают и не мыслят себя без какого-то дела.

Обожают веселые компании. Могут бросить все и с друзьями махнуть хоть на край света. Любители виски - люди активные, основательные, но в работе порой могут отвлечься, ослабить хватку и пустить дело на самотек. Правда, в последний момент способны спохватиться и триумфально спасти все и вся.

Водка

Зачастую на трезвую голову они не слишком разговорчивы. Эдакие люди в футляре. Способны на высокую концентрацию. Могут долго заниматься тем, что требует кропотливого труда, логики и вдумчивости. Скорее всего, выносливы и сильны. Про таких говорят: двужильные.

Ценят традиции и бывают консервативными. Нередко эти люди обладают повышенной чувствительностью. И могут обидеться на безобидную, казалось бы, шутку.

Коктейли

Любители смешивать коктейли умеют напряженно работать и в то же время любят отдыхать. Обожают природу и путешествия. При этом знатные тусовщики. Не мыслят себя без компании закадычных друзей. А если нет закадычных, находят новых. Умеют нравиться, но не всегда критичны по отношению к себе. Ценят красивые вещи и внешние эффекты.

Вино

Интеллектуал с богатым внутренним миром и неплохими художественными способностями. Трудоголик. С любителями вина редко бывает скучно. А распитие спиртных напитков из гастрономического акта способно превратиться в лекцию по истории или художественной литературе. Ну или хотя бы в остроумное перемывание косточек знакомым. Склонен к самосовершенствованию - и интеллектуальному, и физическому.

Пиво

Любители пива добрые, компанейские товарищи. В душе у каждого из них сидит ребенок. Они могут вдруг начать проверять какие-то нелепые теории или развенчивать мифы. Искатели и испытатели. Это для них на экранах во время рекламы пишут «не повторять в домашних условиях». Но эти люди не верят чужому опыту. Для них важнее получить свой.

Делом занимаются до тех пор, пока есть интерес. Потеряв его, начинают халтурить и ворчать.

Коньяк

Умны, милы и при желании могут быть общительными. Но нередко компаниям предпочитают одиночество, поскольку ценят собственное время. Их трудно сбить с заданной траектории. Они считают, что всегда идут верной дорогой. Даже согласившись с вами на словах, все равно останутся при своих мыслях. Трудоголики. Все у них в жизни должно быть понятно и разложено по полочкам.

Их трудно вывести из себя. Они умеют хранить тайны и, кажется, знают все секреты окружающих.

Ликер

Их характеризует склонность к прекрасному, к сказочному и небывалому. Скорее всего, из литературы они предпочитают сказки и детективы. Порой и сами могут сочинить что-нибудь эдакое. Не обязательно книгу, а, например, историю, случившуюся с ними, пока они шли на работу, стояли в пробке или учились в школе. Фантазия у любителя ликера развита будь здоров.

Среди этих людей почти нет тех, кто любит здоровый образ жизни. Диеты? Спортзал?! Ах оставьте... Лучше сидеть у окна, грезить о прекрасном.

Домашние настойки, самодельные напитки

«Хочешь сделать хорошо - сделай сам!» - вот их девиз. Иметь на работе или в окружении такого человека сродни серьезному выигрышу в лотерею. Он всегда берется за самые ответственные проекты и доводит их до конца.

Не чужд сантиментам и может удариться в воспоминания. Очень душевный человек. И добряк. Особенно если вы цените его труд. Ну или хотя бы попробуете и похвалите его настойку.