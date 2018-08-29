Базовые вещи для гардероба этой осенью

СЕГОДНЯ 01:09 2018-08-28T16:01:32+03:00

Семь главных трендов, без которых не обойтись в наступающем сезоне [фото]

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Лето уже на закате, самое время подумать об осенних обновках. Мы попросили дизайнера Ксению Князеву прокомментировать главные тренды этой осени - 7 базовых вещей, которыми стоит пополнить свой гардероб.

Дизайнер Ксения Князева.Фото: Личный архив

Хищники

- Леопард действительно в моде этой осенью, но с двумя нюансами. Во-первых, он не должен выглядеть натурально. В моде искусственный мех. Во-вторых, он может быть не только классических цветов, но и ярких интересных оттенков - розовый, желтый, зеленый. Но такие варианты для очень смелых. И еще модно сочетание леопарда, например, с замшей. Очень красиво будет смотреться вот такой тренч.

Клетка и мини

- Вариант «вчерашняя школьница» в мини-юбке в клетку тоже довольно актуален. Но на женщинах за 45 такой стиль будет смотреться не совсем уместно. Для клетки нужны идеальные коленки и стройные молодые ножки.

Для клетки нужны идеальные коленки и стройные ножки. Фото: ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Блестящее и космическое

- Космические блестящие цвета сегодня царят на подиумах, однако научиться грамотно комбинировать такие вещи в повседневной жизни довольно сложно. Но если их использовать минималистично - например, только топ или шорты (к примеру, с шерстяной однотонной водолазкой), - то это может выглядеть аккуратно и стильно. Неприятный момент: как правило, ткани с блеском ненатуральные. Советую избегать дешевых и не дышащих полиэстеров - эта мода не стоит того дискомфорта, который доставляют подобные ткани.

Космические блестящие цвета сегодня царят на подиумах! Фото: ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Широкие брюки

- Широкие штаны подходят только высоким худым девушкам. Это может быть плотная ткань типа джинсы или струящаяся. Но опять-таки здесь нужна идеальная фигура. Это опасный тренд, который сделает из женщин ростом 160 см ходячие прямоугольники. Если вы ниже, даже не пытайтесь надевать широкие брюки и клеш от бедра. Попробуйте вытягивать свой силуэт другими вариантами.

Широкие штаны вещь модная, но подходит не всем. Фото: Bogdan GLISIK/Unsplash

Короткие шорты

- Короткие шорты отлично смотрятся как с яркими свитерами (см. ниже), так и с другими вещами. С шортами я бы советовала носить колготки с имитацией высоких гетр (словно на вас надеты вязаные чулки). И дополняла бы все это массивными ботинками. Но помните: короткие шорты - это удел длинных худых ног. Если надеваете под шорты колготы (а осенью без них никак, климат у нас не тот), не стоит выбирать телесные. Это табу. Можно их сочетать с черными плотными колготами при условии, что верх у вас - черная водолазка или черный вязаный объемный джемпер.

Короткие шорты - это удел длинных худых ног. Фото: SarandyWESTFALL/Unsplash

Борсетка

- Многим эти сумочки надоели еще в 90-е, когда с борсетками не ходил только ленивый. Но главные модники все равно наденут их на куртки, пальто и пуховики. И даже на шубы!

Хит 90-х снова в моде! Фото: Nataliya PETROVA/globallookpress.com

Яркие свитера

Свитер должен быть однотонным. Его можно надеть, к примеру, с джинсами или с принтованным платьем, в котором есть один из оттенков джемпера. Если это платье прихватить еще и широким леопардовым ремнем, тоже будет интересно смотреться. Или тоненьким ремешком, чтобы подчеркнуть талию.