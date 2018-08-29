Мария Шарапова стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису

СЕГОДНЯ 06:57 2018-08-29T07:05:28+03:00

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В Нью-Йорке завершился первый для россиянки Марии Шараповой матч на Открытом чемпионате США по теннису 2018 года. В стартовой игре соревнований она встречалась с Патти Шнидер из Швейцарии и в неожиданно трудном для нее поединке она смогла одержать победу.

Первая партия встречи осталась за Шараповой - она ее выиграла со счетом 6:2. И во втором сете она уже вела по ходу встречи со счетом 5:1. И для того, чтобы спокойно выиграть матч, ей нужно было выиграть всего один гейм. Но этого не получилось сделать Шнидер проявила характер, "взяла" несколько подач Шараповой подряд и дело решилось лишь на тай-брейке. Мария в нем взяла верх, победив в итоге со счетом 7:6 (8:6).

Матч продолжался в итоге 1 час и 51 минуту и завершился буквально за 3 минуты до полуночи 29 августа по времени Нью-Йорка. Россиянка теперь продолжит свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису, а 39-летняя швейцарка, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, завершает свои выступления.

Во втором круге турнира Шарапова сыграет с румынкой Сораной Кырстя, которая не имеет номера посева на этом US Open. Для Марии это - 12-е участие в Открытом чемпионате США. Она в 2006 году выиграла эти соревнования, а в 2005 и 2012 годах доходила до полуфинала.

Открытый чемпионат США по теннису 2018 года завершится 9 сентября.