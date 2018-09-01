Четыре тысячи добровольцев самого крупного волонтерского объединения Заполярья помогают онкобольным

Больше половины территории Ямало-Ненецкого автономного округа расположено за Полярным кругом - настоящее царство Снежной королевы, где зима длится восемь месяцев, а температура воздуха может опускаться до -60 градусов Цельсия.

Несмотря на суровые условия и минимальное количество солнечных дней в году, солнце все равно здесь светит, благодаря одному из самых крупных волонтерских движений в регионе - «Неравнодушное солнце». Более четырех тысяч волонтеров объединились, чтобы дарить свет.

Чувелева Галина и Нажмудинова Айшат – активисты, руководители и родоначальники объединения.

Галина Чувелева - одна из основателей объединения Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

С Галиной Чувелевой мы встретилась на «Большом Фестивале Добровольцев России» в Москве:

- Как давно существует «Неравнодушное солнце»? Какие основные задачи стоят перед объединением?

- Мы работаем 2014-го года. У нас много направлений – «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018» ...

Но в первую очередь наша деятельность направлена на оказание помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Благодаря добровольцам, даже за Полярным Кругом светит Солнце Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

- Расскажите об этом подробнее…

- У нас очень сильная команда волонтеров-медиков. Они четко знают, что столкнувшись со страшным диагнозом – онкология, человек будет нуждаться в любой поддержке. Конечно, поддержка близких очень важна в такой не простой ситуации. А что делать тем, у кого такой поддержки нет или ее недостаточно? Есть же люди, которых даже обнять некому…

Мы объединили всех неравнодушных для того, чтобы люди с онкологическими заболеваниями смогли почувствовать тепло и заботу, которая им так необходима.

- Что вы для этого делаете?

- Мы проводим до 100 мероприятий в год, в которых участвуют более 4000 добровольцев. Волонтеры с артистическими и музыкальными способностями участвуют в благотворительных концертах, музыкальных и литературных вечерах. Люди иных творческих специальностей помогают в организации и проведении арт-терапий. Добровольцы со специальным образованием могут оказывать психологическую поддержку онкобольным и их близким. Не говоря уже о материальной или физической помощи, которую оказывают добровольцы.

Волонтеры выступают на благотворительных концертах Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

- Какая реакция у самих онкобольных на вашу деятельность?

- Большая радость наблюдать, если человек смог хоть на минуту улыбнуться после концерта, встречи, даже после простого разговора или объятий...

Сейчас онкологию выявляют на довольно ранних стадиях и шанс выздороветь у многих выше, чем это было даже десять лет назад. Но, к сожалению, услышав диагноз люди могут опустить руки и раньше времени сдаться. Но если человек смог улыбнуться – возможно, в нем появились какие-то силы для дальнейшей борьбы. Улыбка очень важна!

Конечно, лучше всего, если человек идет на поправку благодаря всеобщим усилиям.

Волонтеры с Крайнего Севера Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

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