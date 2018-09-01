2018-09-03T12:08:53+03:00
Общество

Четыре тысячи добровольцев самого крупного волонтерского объединения Заполярья помогают онкобольным

Как волонтеры «Неравнодушного солнца» согревают добром города Крайнего Севера
Наталья РЫБАЛЬСКАЯ
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Волонтеры борются за каждую такую улыбку! Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"Волонтеры борются за каждую такую улыбку! Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"
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Больше половины территории Ямало-Ненецкого автономного округа расположено за Полярным кругом - настоящее царство Снежной королевы, где зима длится восемь месяцев, а температура воздуха может опускаться до -60 градусов Цельсия.

Несмотря на суровые условия и минимальное количество солнечных дней в году, солнце все равно здесь светит, благодаря одному из самых крупных волонтерских движений в регионе - «Неравнодушное солнце». Более четырех тысяч волонтеров объединились, чтобы дарить свет.

Чувелева Галина и Нажмудинова Айшат – активисты, руководители и родоначальники объединения.

Галина Чувелева - одна из основателей объединения Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

Галина Чувелева - одна из основателей объединения Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

С Галиной Чувелевой мы встретилась на «Большом Фестивале Добровольцев России» в Москве:

- Как давно существует «Неравнодушное солнце»? Какие основные задачи стоят перед объединением?

- Мы работаем 2014-го года. У нас много направлений – «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018» ...

Но в первую очередь наша деятельность направлена на оказание помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Благодаря добровольцам, даже за Полярным Кругом светит Солнце Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

Благодаря добровольцам, даже за Полярным Кругом светит Солнце Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

- Расскажите об этом подробнее…

- У нас очень сильная команда волонтеров-медиков. Они четко знают, что столкнувшись со страшным диагнозом – онкология, человек будет нуждаться в любой поддержке. Конечно, поддержка близких очень важна в такой не простой ситуации. А что делать тем, у кого такой поддержки нет или ее недостаточно? Есть же люди, которых даже обнять некому…

Мы объединили всех неравнодушных для того, чтобы люди с онкологическими заболеваниями смогли почувствовать тепло и заботу, которая им так необходима.

- Что вы для этого делаете?

- Мы проводим до 100 мероприятий в год, в которых участвуют более 4000 добровольцев. Волонтеры с артистическими и музыкальными способностями участвуют в благотворительных концертах, музыкальных и литературных вечерах. Люди иных творческих специальностей помогают в организации и проведении арт-терапий. Добровольцы со специальным образованием могут оказывать психологическую поддержку онкобольным и их близким. Не говоря уже о материальной или физической помощи, которую оказывают добровольцы.

Волонтеры выступают на благотворительных концертах Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

Волонтеры выступают на благотворительных концертах Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

- Какая реакция у самих онкобольных на вашу деятельность?

- Большая радость наблюдать, если человек смог хоть на минуту улыбнуться после концерта, встречи, даже после простого разговора или объятий...

Сейчас онкологию выявляют на довольно ранних стадиях и шанс выздороветь у многих выше, чем это было даже десять лет назад. Но, к сожалению, услышав диагноз люди могут опустить руки и раньше времени сдаться. Но если человек смог улыбнуться – возможно, в нем появились какие-то силы для дальнейшей борьбы. Улыбка очень важна!

Конечно, лучше всего, если человек идет на поправку благодаря всеобщим усилиям.

Волонтеры с Крайнего Севера Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

Волонтеры с Крайнего Севера Фото предоставлено руководством волонтерского объединения "Неравнодушное солнце"

ВАЖНО

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