2018-08-29T12:45:26+03:00
Телевизор

Джей Джей Абрамс публично извинился перед Эванджелин Лилли за то, что заставлял ее раздеваться на съемках Lost

До этого звезда "Остаться в живых" так же публично пожаловалась на то, что ее принуждали сниматься полуобнаженной [видео]
Галина СЕРОВА
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У сериальной героини Эванджелин по сценарию был роман с Сойером.У сериальной героини Эванджелин по сценарию был роман с Сойером.Фото: кадр из фильма
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14 лет носила молодая актриса под сердцем тяжкий груз. И вот боль сдавила грудь так, что стало невыносимо, и Эванджелин Лилли в одном из интервью наконец разразилась откровениями, что во время съемок сериала создатели периодически заставляли ее сниматься полуобнаженной, что категорически претило ее взглядам. Но так как создатели были непреклонны, она возненавидела свою героинб Кейт Остин к концу шестого сезона.

"Мне не оставили выбора. Я уже не могла сниматься, например, в третьем сезоне, потому что меня принуждали сниматься в сценах полуобнаженной. После таких сцен я чувствовала себя публично униженной, подолгу плакала. Потом все повторялось. В четвертом мне снова сказали, что придется раздеться. Я постаралась сдержаться, но снова сорвалась, заплакала.Мне пришлось сказать продюсерам, что больше я этого делать не хочу".

Этот крик души не мог остаться незамеченным Джей Джей Абрамс и Дэймон Линделоф выступили с извинением так же публично. Они опубликовали его на страницах журнала People:

Эванджелин Лилли заставляли сниматься обнаженной в сериале Остаться в живых .Эванджелин Лилли заставляли сниматься обнаженной в сериале Остаться в живых

"В ответ на заявление Эванджелин Лилли мы хотим сразу же принести ей самые искренние извинения за те съемки сцен сериала “Остаться в живых”, которые она описывает и которые доставили ей такие переживания. Нам пока не удалось извиниться перед актрисой лично, но нам очень жаль".

Лилли в сериале "Остаться в живых" Фото: кадр из фильма

Лилли в сериале "Остаться в живых"Фото: кадр из фильма

Актриса в интервью, которые она давала во время показа “Остаться в живых”, заявляла:

"Этих шести лет в «Остаться в живых» мне хватит надолго. Больше никакого телевидения. Все было замечательно, но я уже жду не дождусь, когда смогу наконец вырваться на свободу".

Но тогда никто не понимал, о чем она.

СПРАВКА "КП"

Эванджелин Лилли родилась в Канаде. С 14 лет была волонтером в организациях, помогающих детям; в 18 лет отправилась в филиппинские джунгли в составе миссионерской группы, жила там в травяной хижине, побывала в четырнадцати странах мира. Лилли - бывшая стюардесса. Работала моделью. Стала звездой благодаря сериалу "Остаться в живых".

"Остаться в живых" большой трейлер."Остаться в живых" большой трейлер

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