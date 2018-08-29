«Аэрофлот» на 12 процентов увеличит количество билетов по «плоским» тарифам

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-29T13:19:14+03:00

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С зимнего сезона 2018-2019 компания «Аэрофлот» увеличит количество билетов, реализуемых по «плоским» тарифам. Они подразумевают фиксированную цену перелета вне зависимости от даты приобретения билета. Инициативу будут реализовывать силами дочерней компании «Аэрофлота» «Россия».

Купить билет по «плоскому» тарифу сможет абсолютно любой человек — вне зависимости от возраста или региона.

- Такие тарифы имеют исключительно социальное значение, - подчеркивают в «Аэрофлоте». - Их цель – стабильное и доступное воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.

Программа, поддержанная лично президентом России Владимиром Путиным, действует с 2015 года. Такие билеты доступны на рейсах из столицы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград — и обратно. Еще больше увеличить объем перевозок на Дальний Восток позволило присоединение к программе авиакомпании «Россия».

Кроме того, на нескольких наиболее востребованных маршрутах появятся дополнительные рейсы. Например, летом следующего года самолеты из Москвы в Магадан будут отправляться каждый день.

КОМПЕТЕНТНО

Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru

- Это беспрецедентно низкие тарифы. Никто в мире не летает на такие громадные расстояния за такие деньги. И конечно, наращивание билетов по «плоским» тарифам приведет к росту пассажиропотока. Такая инициатива улучшит транспортную доступность удаленных от центральной части России регионов страны. Это та социальная функция «Аэрофолота», которую возложил на него главный акционер — государство.