2018-08-29T13:43:40+03:00
Здоровье

У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней

Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
Карина ГЯМДЖЯН
Поделиться:
Открытие нового органа иммунной системы поможет нам лучше понять, как именно работают вакциныОткрытие нового органа иммунной системы поможет нам лучше понять, как именно работают вакциныФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

На разработку вакцин ученые потратили несколько столетий. Важно было доказать, что организм должен быть подготовлен к столкновению с инфекцией. Новое исследование говорит о том, что новый «микроорган» может стать ключевым для запоминания защитной реакции иммунной системы к определенному виду инфекции.

Исследователи из Института Медицинских Исследований Гарвана (Австралия) обнаружили тонкие, плоские структуры в верхней части лимфатических узлов мышей, которые получили название субкапсулярные пролиферативные центры (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры работают как центры по противодействию инфекции. Что интересно, они формируются только временно - только на тот период, когда организм борется с инфекцией. Именно поэтому эти «анти-инфекционные центры» не были обнаружены учеными ранее.

Чуть позже исследователями были найдены такие же структуры в лимфатических узлах человека. «Когда вы боретесь с бактериями, число которых растет с каждой минутой, организм должен реагировать мгновенно», - говорит старший исследователь Три Фан. - «И если иммунная система будет затрачивать слишком много времени на борьбу с инфекцией, вы скорей всего не выживите». Потому организм и создает в лимфоузлах такие вот «координационные центры» по борьбе с инфекцией. По сути это напоминает мобильный штаб в зоне боевых действий, когда организм подвергается «бомбардировке» бактериями и вирусами.

«Открытие нового органа иммунной системы поможет нам лучше понять, как именно работают вакцины. Вакцина тренирует, и тем самым подготавливает иммунную систему к быстрой выработке антител в случае возникновения инфекции. До этого времени нам не было известно о том, как именно это происходит», - рассказывает доктор Три Фан.

Для обнаружения нового «микрооргана» ученым потребовалось снять 3D видео работы иммунной системы. Это позволило распознать большое количество иммунных клеток разного типа, локализованных в новом органе. Исследователи описывают его как «кафе быстрого обслуживания», которое быстро «обслуживает» иммунитет при борьбе с уже знакомыми ему инфекциями.

Важно, что среди распознанных клеток большое количество B-лимфоцитов или клеток памяти. Именно они играют важную роль в борьбе с определенным видом инфекции. B-лимфоциты затем превращаются в плазматические клетки, продуцирующие антитела, которые непосредственно устраняют угрозу.

«Мы были так рады увидеть, как клетки памяти - B-лимфоциты - активируются и накапливаются в новой структуре. Это то, что не было замечено и увидено учеными ранее» - говорит один из членов команды исследователей Имоджен Морган. - «Мы увидели, как они передвигаются, взаимодействуют с другими клетками иммунной системы и превращаются в плазматические клетки».

По мнению исследователей, расположение новой структуры в верхней части лимфатических узлов наилучшем образом способствует борьбе с инфекцией, поскольку именно в этом месте происходит внедрение бактерий.

Теперь у ученых появилась возможность улучшить технику вакцинирования. Вакцины в настоящее время сфокусированы на образовании B-лимфоцитов, но на основе полученных данных этот процесс можно сделать более эффективным, если фокусироваться также на образовании плазматических клеток.

«Новый орган не был замечен учеными ранее поскольку специалистам для этого не хватало необходимого высокотехнологичного оборудования», - отмечает доктор Фан. - «Наш организм по сей день хранит много секретов и неизученных механизмов, несмотря на то, что ученые уже более 300 лет изучают его ткани и органы под прицелом микроскопа».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Глобальный эксперимент показал: наш мозг - это проекция интернета
Во всяком случае, новое исследование позволяет утверждать, что сигналы в нашем головном мозге распространяются по принципу глобальной сети. Также ученые развеяли миф, что интеллектуальные игры помогают продлить молодость мозга
Новости 24
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы
Медведев призвал в короткие сроки воплотить в жизнь предложения президента по пенсиям
Рубль начал расти к доллару и евро во время выступления Путина
Эксперт рассказал, почему США не продаст Киеву новейшее ПВО
Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности
В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»
Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста
Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет
Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на год вперед
Украинские политики подрались в прямом эфире
На востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму почти в пять раз
Около тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии на родину
«И здесь мы их обошли»: Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа
Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи с перехватом китайской компанией почты Клинтон
В Ростуризме назвали число пострадавших в аварии в Анталье россиян
Москву ждет новый температурный рекорд
НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота РФ у берегов Сирии
Австрийское издание выяснило причины популярности Путина на Западе
Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"
В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек
В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель