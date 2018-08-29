У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-29T13:43:40+03:00

Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций

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На разработку вакцин ученые потратили несколько столетий. Важно было доказать, что организм должен быть подготовлен к столкновению с инфекцией. Новое исследование говорит о том, что новый «микроорган» может стать ключевым для запоминания защитной реакции иммунной системы к определенному виду инфекции.

Исследователи из Института Медицинских Исследований Гарвана (Австралия) обнаружили тонкие, плоские структуры в верхней части лимфатических узлов мышей, которые получили название субкапсулярные пролиферативные центры (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры работают как центры по противодействию инфекции. Что интересно, они формируются только временно - только на тот период, когда организм борется с инфекцией. Именно поэтому эти «анти-инфекционные центры» не были обнаружены учеными ранее.

Чуть позже исследователями были найдены такие же структуры в лимфатических узлах человека. «Когда вы боретесь с бактериями, число которых растет с каждой минутой, организм должен реагировать мгновенно», - говорит старший исследователь Три Фан. - «И если иммунная система будет затрачивать слишком много времени на борьбу с инфекцией, вы скорей всего не выживите». Потому организм и создает в лимфоузлах такие вот «координационные центры» по борьбе с инфекцией. По сути это напоминает мобильный штаб в зоне боевых действий, когда организм подвергается «бомбардировке» бактериями и вирусами.

«Открытие нового органа иммунной системы поможет нам лучше понять, как именно работают вакцины. Вакцина тренирует, и тем самым подготавливает иммунную систему к быстрой выработке антител в случае возникновения инфекции. До этого времени нам не было известно о том, как именно это происходит», - рассказывает доктор Три Фан.

Для обнаружения нового «микрооргана» ученым потребовалось снять 3D видео работы иммунной системы. Это позволило распознать большое количество иммунных клеток разного типа, локализованных в новом органе. Исследователи описывают его как «кафе быстрого обслуживания», которое быстро «обслуживает» иммунитет при борьбе с уже знакомыми ему инфекциями.

Важно, что среди распознанных клеток большое количество B-лимфоцитов или клеток памяти. Именно они играют важную роль в борьбе с определенным видом инфекции. B-лимфоциты затем превращаются в плазматические клетки, продуцирующие антитела, которые непосредственно устраняют угрозу.

«Мы были так рады увидеть, как клетки памяти - B-лимфоциты - активируются и накапливаются в новой структуре. Это то, что не было замечено и увидено учеными ранее» - говорит один из членов команды исследователей Имоджен Морган. - «Мы увидели, как они передвигаются, взаимодействуют с другими клетками иммунной системы и превращаются в плазматические клетки».

По мнению исследователей, расположение новой структуры в верхней части лимфатических узлов наилучшем образом способствует борьбе с инфекцией, поскольку именно в этом месте происходит внедрение бактерий.

Теперь у ученых появилась возможность улучшить технику вакцинирования. Вакцины в настоящее время сфокусированы на образовании B-лимфоцитов, но на основе полученных данных этот процесс можно сделать более эффективным, если фокусироваться также на образовании плазматических клеток.

«Новый орган не был замечен учеными ранее поскольку специалистам для этого не хватало необходимого высокотехнологичного оборудования», - отмечает доктор Фан. - «Наш организм по сей день хранит много секретов и неизученных механизмов, несмотря на то, что ученые уже более 300 лет изучают его ткани и органы под прицелом микроскопа».