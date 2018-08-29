2018-08-29T15:02:13+03:00
В мире

Не русские хакеры, а китайские: Трамп обвинил Пекин во взломе почты Хиллари Клинтон

Президент возмущен и требует ответа от ФБР и минюста
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Не исключено, что сейчас начнутся новые кампании против Клиптон, и Москве это выгодноНе исключено, что сейчас начнутся новые кампании против Клиптон, и Москве это выгодноФото: EAST NEWS
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Долгое время хакеры из России наводили ужас на американское общество. В лучших традициях голивудского кино они при помощи мышки и клавиатуры якобы поворачивали вспять президентские выборы, атаковали системы Пентагона и крали личные данные граждан США. А теперь выясняется, что существуют не только русские хакеры, но и китайские. И именно последние взломали переписку Хиллари Клинтон, стащив «тонны» секретной информации.

Никаких доказательств, понятное дело, ни у кого нет. Но ведь на то они и хакеры, чтобы не оставлять следов.

КИБЕР-УГРОЗА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

О том, что некая китайская компания взломала личную почту Клинтон, на днях сообщило американское издание The Daily Caller. Журналисты со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией» рассказали, что хитроумные китайцы работали в Вашингтоне и настроили E-mail госпожи Хиллари таким образом, что копии всех ее писем пересылались им. Разумеется, американская разведка знает и название китайской компании, и чуть ли не поименно всех работавших там хакеров. Но нам никто ничего не скажет, потому что это секрет.

ТРАМП В ЯРОСТИ

Сразу после того, как информация о китайских кибер-злодеях появилась в американских СМИ, Дональд Трамп написал в своем Твиттере: «Китай взломал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон. Уверены ли они, что это была не Россия (шучу!)? Каковы шансы на то, что этим занимаются ФБР и министерство юстиции? На самом деле, это очень большое дело. Много секретной информации!».

А через несколько часов в соцсетях появилось еще одно сообщение от американского президента: «E-mail Хиллари Клинтон с большим количеством секретной информации взломан Китаем. Следующий шаг должны были бы сделать ФБР и Минюст, но после их других провалов доверие к ним уйдет навсегда».

РОССИИ ВСЕ ЭТО ВЫГОДНО

- Обвинения в адрес Китая не новые, - рассказал «КП» политолог-американист Геворг Мирзаян. - Нам же этот скандал, скорее всего, пойдет на пользу, потому что внимание США теперь будет отвлечено на Китай. А если выяснится, что с сервера Клинтон китайцы скачали секретную информацию - то это вообще уголовная статья. Ведь украденные письма относятся к тому периоду, когда Хиллари занимала пост Госсекретаря. Не исключено, что сейчас начнутся новые кампании против Клиптон, и Москве это выгодно.

КСТАТИ

Откровения русского хакера: Электронная почта Трампа и Клинтон нам не интересны, наша цель - деньги

Один из киберпреступников дал интервью "Комсомолке", в котором развеял мифы о своей профессии (подробности)

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