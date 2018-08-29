2018-08-29T15:17:08+03:00
Экономика

Китайские и бахрейнские инвесторы вложат в Крым больше 100 миллионов евро

Их интересуют электростанции и альтернативная энергетика
Ася ХОВАНСКАЯ
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В ходе форума Сергей Аксенов гарантировал западным бизнесменам в случае необходимости полную анонимностьВ ходе форума Сергей Аксенов гарантировал западным бизнесменам в случае необходимости полную анонимностьФото: Facebook
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В апреле в Крыму прошел IV Ялтинский международный экономический форум, собравший предпринимателей из семи десятков стран. Включая США и Украину. По его итогам подписали более 70 соглашений на общую сумму 162 миллиарда рублей. И вот теперь пошла конкретика: компании из Китая и Бахрейна готовы вложить в российский полуостров свыше 100 миллионов евро. Речь в первую очередь о проектах в сфере энергетики.

- Тот факт, что азиатские компании остаются безразличными к санкциям, подтверждают и намерения инвесторов из Китая и Бахрейна вложить в энергетические и инфраструктурные проекты Крыма больше 100 миллионов евро. Предприниматели готовы модернизировать электростанции и развивать проекты в области альтернативной энергетики. Второй пакет проектов связан с утилизацией мусора. Их реализация может начаться уже в 2019 году после пятого юбилейного Ялтинского форума. Кроме того, китайский бизнес заинтересован в строительстве жилья и развитии гостиничного дела на полуострове, - рассказал «Комсомолке» сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Есть интерес к Крыму и у западных инвесторов. На сегодняшний день здесь работает больше трех тысяч компаний с участием иностранного капитала.

- Несмотря на санкции, Республика Крым привлекает и инвесторов из ЕС, так недавно регион посетили бизнесмены из Словакии. Но в отличие от наших коллег из Азии, европейский бизнес нуждается в анонимности, которую им обеспечивает руководство Республики, - пояснил Назаров.

Напомним, в ходе форума Сергей Аксенов гарантировал западным бизнесменам в случае необходимости полную анонимность.

- В Крыму свободная экономическая зона, одинаковый режим для всех. Работа иностранцев будет курироваться лично мной. Готов встретиться с теми, кто готов тут работать. Можно закрыть информацию о частных инвесторах, чтобы компании не попали под санкционный режим. Уровень публичности будет определять сам инвестор, - обещал глава Крыма.

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