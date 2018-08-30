Уникальные робот-ассистированные хирургические операции

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-30T16:04:00+03:00

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Медицина компетенций МЕДСИ – это совокупность достижений медицинской науки, опыта высококлассных врачей с многолетним стажем успешной работы, инновационных технологий и возможностей современного оборудования. Это возможность получить высококлассную медицинскую помощь, ничем не уступающую заграничным аналогам.

Одно из наиболее значимых достижений в хирургии – применение малоинвазивных лапароскопических операционных методик. Доступ к поражённому органу осуществляется через небольшие разрезы размером всего несколько миллиметров. Это позволяет избежать травматизации ткани и обеспечить максимально короткий восстановительный период. В последние годы вмешательства подобного типа применяются для проведения большей части операций во всех направлениях современной медицины. Традиционный открытый доступ применяется все реже. К нему прибегают в основном в случаях, когда заболевание находится в запущенной стадии, и патологический процесс распространился за пределы пораженного органа, а также при труднодоступности диагностированного образования.

Новым этапом развития лапароскопической хирургии стало использование специализированных роботов, которые помогают значительно уменьшить нагрузку на врача во время проведения операции.

МЕСДИ идет в ногу со временем. В стационаре клиники МЕДСИ на Красной Пресне для лапароскопических операций применяется робот ДаВинчи – оборудование, которое позволяет многократно увеличить возможности врача-хирурга. В Российской Федерации таких комплексов немного - около 30.

Роботическая хирургия - это технология, при которой все движения хирурга, располагающегося за консолью управления, распознаются, оцениваются и передаются на интерактивные руки с роботическими инструментами. Это позволяет избежать человеческих факторов (физиологического тремора) и обеспечить максимальную точность выполнения всех этапов оперативного вмешательства.

«Использование робота ДаВинчи значительно упрощает манипуляции, а многократное увеличение облегчает визуализацию. Это позволяет достичь уникальной свободы и максимальной точности в движениях хирурга, а также сократить время операции и снизить травматизацию тканей», - Александр Николаевич Кулешов, руководитель Центра роботической хирургии, кандидат медицинских наук, хирург, заведующий отделением гинекологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.

Александр Николаевич Кулешов, руководитель Центра роботической хирургии, кандидат медицинских наук, хирург, заведующий отделением гинекологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне.

Функциональные возможности при проведении робот-ассистированных операций выражаются, прежде всего, в уникальной свободе движения (360 градусов), точности манипуляций и эргономичности. Благодаря инновационной технологии хирург имеет возможность трехмерной видимости в оптической системе Да Винчи, что обеспечивает эффект «присутствия» в пределах операционного поля. Многократное увеличение облегчает визуализацию, предоставляя возможность выполнения точнейшей дессекции тканей. Это особенно актуально и важно для обеспечения функциональных результатов оперативного вмешательства. Способность четко определять границу тканей различных органов и структур позволяет уверенно выполнять удаление опухоли в пределах здоровых тканей и осуществлять точнейшее сопоставление тканей при наложении швов после проведенной резекции.

Простой пример из практики. В стационар МЕДСИ на Красной Пресне поступила женщина в возрасте 65 лет с огромной цистаденомой яичника. На момент диагностики размер доброкачественного образования составлял уже более 20 сантиметров в диаметре. В процессе дообследования у женщины была выявлена киста левой доли печени размером более 10 сантиметров. Ситуация осложнялась наличием сопутствующей патологии – гипертонии и варикозной болезни вен нижних конечностей.

В качестве решения было выбрано сочетанное оперативное вмешательство для лечения как гинекологической, так и хирургической патологии. При ее выполнении был задействован медицинский хирургический робот da Vinci. Робот-ассистированная лапароскопическая операция длилась около 2 часов. Были применены принципы fast-track хирургии. Благодаря выбору малоинвазивного хирургического метода вмешательство было максимально щадящим, а восстановительный период – коротким. Доступ к пораженным тканям происходит через 3-4 разреза размером около 8 мм. Малый размер разрезов оберегает от получения серьезных постоперационных травм. Через час после операции женщина могла вставать и самостоятельно передвигаться, а домой была выписана уже на третьи сутки.

Лечение. Робот-ассистированные операции успешно применяются в гинекологии для лечения таких заболеваний женской половой сферы, как рак эндометрия и шейки матки, во время органосохраняющих операций при миоме матки, вмешательствах при опущении женских половых органов. Помимо этого, технология успешно применяется в хирургии, эндокринологии (для проведения операций на щитовидной железе), урологии (для простатэктомии, резекции почек), в гастроэнтерологии и бариатрической хирургии. В МЕДСИ в ближайшее время планируется внедрение операций в таких сферах, как челюстно-лицевая хирургия и офтальмология.

Преимущества Центра роботической хирургии:

• операция в день поступления;

• малотравматичные хирургические вмешательства;

• безопасность при операции на труднодоступных органах и при контакте с крупными сосудами;

• использование мультимодальной анестезии;

• отказ от применения катетеров, дренажей, зондов;

• короткий реабилитационный период: от 1 до 3-4 дней.

Медицинский сервис. Многопрофильный стационар КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне оснащен самым современным медицинским оборудованием и работает в круглосуточном режиме.

Профессиональная команда хирургов и анестезиологов-реаниматологов высочайшей квалификации выполняет мультидисциплинарные операции высокого уровня сложности с использованием эндоУЗИ и эндовидеохирургического оборудования последнего поколения.

Сочетание симультанных операций с подходом fast-track («хирургии быстрого пути») позволяет пациентам в рамках одной непродолжительной госпитализации избавиться сразу от нескольких имеющихся заболеваний.

Для пациентов созданы комфортные условия пребывания: одно- и двухместные палаты, в том числе, класса «люкс». Они находятся под круглосуточным наблюдением медперсонала.

Отделение реанимации и интенсивной терапии в структуре стационара располагает широкими возможностями для круглосуточного мониторинга жизненно важных функций организма и проведения полного спектра интенсивной терапии.

Такой подход позволяет быть уверенным в том, что не только операция, но и восстановительный период будут проведены с минимальными рисками и максимальным комфортом для пациента.

Центр Роботической хирургии в КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне

Адрес: ул. Красная Пресня, 16

Телефон: +7 (495) 7-800-500

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