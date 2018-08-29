57-летний Эдди Мерфи в 10-й раз станет отцом

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-29T16:31:11+03:00

Но жениться на матери своего юбилейного ребенка звезда Голливуда пока не планирует

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Знаменитый на весь мир комик и его давняя подруга Пэйдж Бутчер сделали совместное заявление для прессы — в конце года у пары родится еще один ребенок. 57-летний Эдди Мерфи и его молоденькая возлюбленная ждут второго ребенка. Их дочери Иззи Уне Мерфи уже 2,5 года. Американские папарацци еще до этого были в курсе интересного положения австралийской модели — фото беременной Пэйдж есть во всех СМИ.

- Эдди Мерфи и давняя подруга Пейдж Батчер рады сообщить, что в декабре их ждут второго ребенка, - говорится в заявлении Мерфи и Бутчер.

Похоже, 39-летнюю пассию Эдди устраивает статус «подруги», несмотря на то, что она родит ему уже второго ребенка.

Кто такая его девушка? Она не только модель, но и актриса. К примеру, снималась в фильмах «Дом большой мамочки-2» и «Любовь по правилам и без». Так, в актерской тусовке и познакомилась с очень влиятельным и богатым актером, режиссером, продюсером и певцом.

Они вместе с 2012 года, но им это удавалось скрывать до рождения первенца.

Бутчер после того, как стала встречаться с Мерфи, удалила свои соцсети, объяснив это так: «Мне казалось, что я выдаю слишком много информации. Я предоставляла людям слишком большой доступ. Я в отношениях со знаменитостью, поэтому мне кажется, что сидеть в соцсетях достаточно».

Сам же Мерфи радость отцовства испытает в юбилейный 10-й раз.

Прежде у чернокожего суперпопулярного актера было множество отношений и один брак.

Первый ребенок появился от подруги Полетт Макнили, их сыну Эрику 29 лет. Пятеро детей родила ему единственная официальная жена Николь Митчелл: 28-летняя Бриа, 25-летний Майлз, 23-летняя Шейн, 18-летняя Зола и 16-летняя Белла. От отношений с Тамарой Худ у актера есть 27-летний сын Кристиан. Также скандально известен роман Эдди и бывшей Spice Girls Мелани Браун. «Перчинка» родила от комика 11-летнюю дочь Энджел. Мерфи отказывался признавать отцовство до последнего, пока не стал известен результат ДНК-экспертизы. Несмотря на это, звезда Голливуда не хочет принимать участие в воспитании родной дочери.