Центризбирком России готов к проведению референдума о повышении пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-29T16:48:42+03:00

Конечно, если все-таки будет принято решение о его проведении

Изменить размер текста: A A

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступило 101 предложение из 67 регионов России о регистрации региональной группы для проведения референдума о проведении пенсионной реформы. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает ТАСС, региональные подгруппы зарегистрированы в 58 регионах, только две из них - от КПРФ.

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп. Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

По словам главы ЦИК, 34 заявки составлены по вопросу, которое сформулировало КПРФ, по остальным четырем вопросам — 67 предложений.

Элла Памфилова утверждает, что все инициативные группы были в равных обстоятельствах.

«Я говорила об этом не раз: коллеги, не теряйте времени, если вы, действительно, не лукавите и хотите провести референдум», - отметила глава ЦИК. А также напомнила, что в полдень 29 августа по вопросу изменений в пенсионное законодательство должен выступить президент Владимир Путин (глава ЦИК выступила за несколько часов до этого момента)

«Независимо от того, как бы ни сложились обстоятельства, мы серьезно подготовились к референдуму, если он, возможно, состоится, может состояться по тем или иным обстоятельствам», - пояснила Элла Памфилова.

Напомним, Госдума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.