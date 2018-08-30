Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет
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Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет