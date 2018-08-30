2018-08-30T12:02:59+03:00
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Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА
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Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Александрой КочневойОбсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой
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Главные темы:

- Владимир Путин - о постепенном повышении пенсионного возраста и риске потери работы в предпенсионном возрасте. А у вас на работе сколько лет самому возрастному сотруднику?

- Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет.

- Большинство россиян устраивает качество обучения в школах — ВЦИОМ.

- Смартфоны Huawei оказались популярнее iPhone.

- Вкусная экзотика на отдыхе... Попробовать и открыть для себя новое блюдо.

- Продолжаем отдыхать! Рассказываем про отдых в Крыму.

- В коридорах власти.

- Где отдохнуть в сентябре и октябре: 5 наивных вопросов про бархатный сезон-2018.

- Обзор прессы.

- Опрос показал, какой способ поиска "половинки" россияне считают лучшим.

- Новости спорта.

Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет

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