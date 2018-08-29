Телевизор убивает вашу сексуальную жизнь

СЕГОДНЯ 20:50 2018-08-29T21:16:59+03:00

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Для последователей Казановы настали нелегкие времена. Секса становится все меньше в нашей жизни. Исследование, которое проделали экономисты из Университета Делавера (США) приводит удручающие цифры: если в 1990 году среднестатистический человек имел секс 5 раз в месяц, то в 2010 году люди занимаются любовными упражнениями лишь трижды за тот же период времени (поэтому когда будете врать про свои подвиги, не слишком далеко уходите от реальных цифр). Что же убивает нашу сексуальную жизнь?

Ведущий автор исследования профессор Адриана Лукас предположила, что чувственные отношения между мужчиной и женщиной вытесняются на обочину жизни электронными средствами коммуникации. И вполне возможно роль киллера играет телевизор. Чтобы проверить эту гипотезу профессор Лука вместе с коллегой проанализировали исследования, которые охватывают образ жизни в общей сложности 4 миллионов человек из 80 стран мира, расположенных на пяти континентах.

Толчком для этого исследования стала история, которая приключилась в 2008 году на Занзибрае - архипелаге, который принадлежит Танзании. 21 мая в результате аварии был поврежден силовой кабель, который обеспечивал подачу электроэнергии с материка на острова. В результате Занзибар на месяц остался без электричества, дизель генераторы обеспечивали питание только наиболее важных социальных объектов. 19 июня электроснабжение было восстановлено, однако ЧП имело удивительные последствия. Первыми на них обратил внимание экономист из Университета Орегона Альфредо Бурландо. Он обнаружил, что через 9 месяцев после описанных событий на Занзибаре наблюдался настоящий беби-бум - число новорожденных увеличилось на 15-18 процентов. Причем этот эффект касался только электрифицированных населенных пунктов. В деревнях, где электричество не проведено, демографического взрыва не было, поскольку образ жизни там не менялся. А вот граждане, привыкшие к благам цивилизации, вынуждены были во время блэкаута больше времени проводить дома. Выяснилось, когда телевизор и прочие электронные устройства не работают, старый добрый секс лучше всего помогает скоротать темные вечера...

Профессор Лукас анализировала данные собранные в рамках демографических и медицинских обследований, где граждане указывали подробную информацию о доходах, наличии в семье потребительских товаров длительного пользования (включая телевизоры), а так ж сведения о своем сексуальном поведении.

В итоге выяснилось, что связь между наличием в семье телевизора и упадком сексуальной жизни действительно существует. Хотя и не такая прямая, как предполагалось: у владельцев «ящика» секса становится меньше на 6%.

- Мы полагаем, настоящий убийца секса все-таки не телевизор, а смартфон, - говорит Адриана Лукас. - И это будет темой следующего исследования.

В США люди в среднем общаются со смартфоном 11 часов в день. При этом учитывается время, проведенное в интернете, за играми или прослушиванием музыки. За последние три года это «электронное» время увеличилось на 1 час 32 минуты. Гаджет все больше заменяет нам человеческое общение. Раньше, у людей оставалось время на секс после того, как по телевидению завершался прайм-тайм. Теперь, когда заканчивается сериал, пары все чаще включают смартфон, который дарит им больше удовольствия, чем интимная близость.