2018-08-29T21:25:24+03:00
Спорт

Француженка была наказана за то, что сняла футболку во время теннисного матча US Open

Ализе Корне получила предупреждение за неспортивное поведение [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ализе Корне.Ализе Корне.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Совершенно неожиданный скандал, который поспешили окрестить сексистским, грянул на Открытом чемпионате США по теннису. Его героиней стала француженка Ализе Корне. В поединке первого круга турнира против Юханны Ларссон она "отличилась" после небольшого 10-минутного перерыва. В Нью-Йорке во время игры температура поднялась до 34 градусов тепла и теннисисткам разрешили перевести дух, поскольку страшная жара вкупе с высокой влажностью просто не давала играть.

Ализе Корне во время поединка на турнире "Роджерс Кап", который предшествовал US Open. Фото: REUTERS

Ализе Корне во время поединка на турнире "Роджерс Кап", который предшествовал US Open.Фото: REUTERS

Вернувшись же на корт, Корне внезапно обнаружила, что надела футболку задом наперед. Причем, увидела это только уже после того, как готовилась вступить в игру. Вообще никого не смущаясь, Корне сняла форму, обнажив свой спортивный топ, и надела тенниску правильно, дабы приготовиться к продолжению поединка. Однако же, она услышала от судьи, что получила предупреждение за неспортивное поведение. Чему была несказанно удивлена.

В итоге Корне проиграла свой матч со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Но на этом "приключения" не закончились. Согласно правилам WTA, теннисисткам дозволено переодеваться только в раздевалках. А у мужчин ограничений никаких не имеется. Голым торсом уже успел "засветиться" Новак Джокович. Но многие болельщики бросились после матча на защиту Корне. В дело пришлось вступать организаторам.

На US Open Ализе Корне сменила наряд. Но забыла его надеть верно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На US Open Ализе Корне сменила наряд. Но забыла его надеть верно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Игроки имеют право переодеться, сидя на своих стульях во время паузы в матче. Это не является нарушением регламента. Теннисистки, если захотят, могу переодеться в более укромном месте недалеко от корта. Это будет расценено как специальный перерыв, - отмечается в пресс-релиза организаторов US Open.

Но в соцсетях уже поспешили окрестить нынешние правила нелепыми, а ограничения, наложенные на теннисисток, и вовсе сексистскими.

По прогнозам, вскоре в Нью-Йорке будет не так душно - около 24-25 градусов тепла.

Ализе Корне снимает футболку во время матча на US Open.

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