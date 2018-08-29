Француженка была наказана за то, что сняла футболку во время теннисного матча US Open
Совершенно неожиданный скандал, который поспешили окрестить сексистским, грянул на Открытом чемпионате США по теннису. Его героиней стала француженка Ализе Корне. В поединке первого круга турнира против Юханны Ларссон она "отличилась" после небольшого 10-минутного перерыва. В Нью-Йорке во время игры температура поднялась до 34 градусов тепла и теннисисткам разрешили перевести дух, поскольку страшная жара вкупе с высокой влажностью просто не давала играть.
Ализе Корне во время поединка на турнире "Роджерс Кап", который предшествовал US Open.Фото: REUTERS
Вернувшись же на корт, Корне внезапно обнаружила, что надела футболку задом наперед. Причем, увидела это только уже после того, как готовилась вступить в игру. Вообще никого не смущаясь, Корне сняла форму, обнажив свой спортивный топ, и надела тенниску правильно, дабы приготовиться к продолжению поединка. Однако же, она услышала от судьи, что получила предупреждение за неспортивное поведение. Чему была несказанно удивлена.
В итоге Корне проиграла свой матч со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Но на этом "приключения" не закончились. Согласно правилам WTA, теннисисткам дозволено переодеваться только в раздевалках. А у мужчин ограничений никаких не имеется. Голым торсом уже успел "засветиться" Новак Джокович. Но многие болельщики бросились после матча на защиту Корне. В дело пришлось вступать организаторам.
На US Open Ализе Корне сменила наряд. Но забыла его надеть верно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
- Игроки имеют право переодеться, сидя на своих стульях во время паузы в матче. Это не является нарушением регламента. Теннисистки, если захотят, могу переодеться в более укромном месте недалеко от корта. Это будет расценено как специальный перерыв, - отмечается в пресс-релиза организаторов US Open.
Но в соцсетях уже поспешили окрестить нынешние правила нелепыми, а ограничения, наложенные на теннисисток, и вовсе сексистскими.
По прогнозам, вскоре в Нью-Йорке будет не так душно - около 24-25 градусов тепла.
Ализе Корне снимает футболку во время матча на US Open.