Георгий Бовт: Путин вовремя выступил со своим мнением об изменении пенсионного возраста
Главные темы:
- Скончался Народный артист Иосиф Кобзон. Что можно назвать в его честь?
- Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.
- Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян.
- В Кремле назвали странным рейтинг влиятельных россиян Forbes.
- Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины.
- Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России.
- Хочу в Крым на ПМЖ: После этих слов украинский пограничник порвал паспорт гражданина.
- Сергей Мазаев заявил, что в войне победил Гитлер. Что бы вы ответили Мазаеву?
Георгий Бовт: Путин вовремя выступил со своим мнением об изменении пенсионного возраста