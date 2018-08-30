2018-08-30T19:58:58+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом

Георгий Бовт: Путин вовремя выступил со своим мнением об изменении пенсионного возраста

Обсуждаем главные темы с известным политологом и журналистом Георгием Бовтом
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Обсуждаем главные темы с известным политологом и журналистом Георгием БовтомОбсуждаем главные темы с известным политологом и журналистом Георгием Бовтом
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Главные темы:

- Скончался Народный артист Иосиф Кобзон. Что можно назвать в его честь?

- Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.

- Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян.

- В Кремле назвали странным рейтинг влиятельных россиян Forbes.

- Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины.

- Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России.

- Хочу в Крым на ПМЖ: После этих слов украинский пограничник порвал паспорт гражданина.

- Сергей Мазаев заявил, что в войне победил Гитлер. Что бы вы ответили Мазаеву?

Георгий Бовт: Путин вовремя выступил со своим мнением об изменении пенсионного возраста

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