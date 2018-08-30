2018-08-30T21:47:55+03:00
Родительский вопрос

Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?

Обсуждаем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Андрей РЯБЦЕВВалентин АЛФИМОВ
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Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?
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Главные темы:

- Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?

- Британец пообещал дочери заплатить 100 фунтов за отлично сданный экзамен. Он не знал, что ребёнок сдаёт 14 предметов.

- В джазе только девушки… Жириновский предложил классное руководство отдавать исключительно мужчинам.

Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?

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