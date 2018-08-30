Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?
Обсуждаем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?
Изменить размер текста:
Главные темы:
- Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?
- Британец пообещал дочери заплатить 100 фунтов за отлично сданный экзамен. Он не знал, что ребёнок сдаёт 14 предметов.
- В джазе только девушки… Жириновский предложил классное руководство отдавать исключительно мужчинам.
Простая арифметика: сколько стоят сборы в школу?
00:00
00:00