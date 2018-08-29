"Реал" купил у французского "Лиона" доминиканского форварда Мариано Диаса

СЕГОДНЯ 22:35 2018-08-29T22:41:37+03:00

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Мадридский "Реал" официально объявил о приобретении нового футболиста. Мариано Диас, выступавший за французский "Лион", подписал контракт с испанским грандом. Диас отыграл 2013 году один матч за сборную Доминиканской Республики - воспитанник мадридского клуба.

Согласно данным портала transfermarkt.de, сумма сделки составила 21,5 миллион евро. Ровно год назад нападающий переехал во Францию из "Реала" за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В его соглашении была опция обратного выкупа. За "Лион" Диас успел сыграть 34 матча и забил 18 голов.

Официально презентация нового игрока, который подписал контракт на пять лет, состоится 31 августа на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

25-летний Мариано Диас - воспитанник мадридского "Реала", успел отыграл 8 игр за основную команду. Он родился в Испании в семье доминиканца и в 2013 году даже успел отыграть один матч за сборную Доминиканской республики. Однако в 2017 году принял решение, что дальше будет играть за сборную Испании. Тогдашний наставник команды Хулен Лопетеги заявил, что будет иметь ввиду возможности молодого нападающего.