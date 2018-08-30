2018-08-30T11:00:27+03:00
Звезды

Развод со Степаненко подорвал здоровье Петросяна

Супруга, с которой юморист прожил много лет, отказалась отдавать ему коллекцию любимых клоунов
Ольга АНТОНОВА
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Степаненко через суд претендует на 80% совместно нажитого с Петросяном имуществаСтепаненко через суд претендует на 80% совместно нажитого с Петросяном имуществаФото: Михаил ФРОЛОВ
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С того времени как стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись, сам юморист хорошо держал лицо. В дискуссии не вступал, развод почти не комментировал. А на днях вообще укатил в Ялту, прийти в себя перед съемками нового сезона «Смехопанарамы». На своих фото в инстаграме он выглядит спокойным и цветущим, но близкие артиста все же признаются, что этот скандал с разделом имущества и якобы новой любовницей юмориста сильно пошатнул его здоровье. Источники утверждают, что, несмотря на приверженность здоровому образу жизни, недавно Евгению Вагановичу стало плохо, когда он посещал выставку знакомой Лады Быстрицкой.

Приятельница поведала, что Евгений Ваганович действительно в течении многих месяцев находится в напряжении, передает EG.ru. "В последний раз, когда он был на нашей выставке, у него пошла кровь из носа. Мы так испугались, такой скачок давления. Теперь я понимаю, в каком состоянии находится человек внутри себя, что он переживает. И вот непонятно, как так. Елена Григорьевна заботилась о Евгении Вагановиче", – отметила дизайнер.

апомним, что Степаненко через суд претендует на 80% совместно нажитого с Петросяном имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей. Это и недвижимость в Москве и дома в Подмосковье.

Кроме того, супруга Евгения Вагановича не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат.

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Все прекрасно понимают, что основным источником дохода является Евгений Ваганович. Все-таки Елена Григорьевна — маленькая тележка, прицепленная к большому локомотиву. Так называемый, "комплимент от шеф-повара". Евгений Ваганович повел себя порядочно, предложив поделить все поровну. Таких благородных мужчин редко встретишь. Странно, что Елена поступила с ним достаточно вероломно. (подробности)

Развод Петросяна со Степаненко прокомментировала Роза Сябитова: Они все равно останутся родными людьми

Два уважаемых человека приняли решение… я думаю, что, когда люди разводятся… когда очень долго живут вместе, дети, внуки, совместно нажитое имущество, только определенные такие сложные обстоятельства могут мотивировать разойтись. Потому что по-любому, ну, так скажем, не то чтоб невыгодно ни одной стороне… ну, люди привыкли коротать вместе старость…(подробности)

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