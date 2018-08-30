2018-08-30T11:02:38+03:00
Звезды

Беременная Бледанс избила в «Прямом эфире» директора театра

Кажется, актрису не остановить
Ольга АНТОНОВА
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Актриса заявила, что ее совсем не смущает тот факт, что она будет матерью – одиночкойАктриса заявила, что ее совсем не смущает тот факт, что она будет матерью – одиночкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Что стало причиной такого неадекватного поведения Эвелины Бледанс, быть может начали шалить гормоны у беременной актрисы, но во время съемок очередного выпуска «Прямой эфир» с Андреем Малаховым звезда набросилась на директора театра "Наш" Елену Лебедеву. Как рассказали зрители, присутствовавшиеся в студии, актриса ударила по лицу другую гостью программы.

О случившемся сама Лебедева рассказала своим подписчикам в соцсетях.

"Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», — рассказала она.

Напомним, три недели Бледанс под камерами как раз программы «Прямой эфир» прошла процедуру искусственного оплодотворения, заявив, что хочет родить для себя третьего ребенка. Мол, она всегда мечтала о дочке, и вот теперь решилась. Актриса заявила, что ее совсем не смущает тот факт, что она будет матерью – одиночкой и что она уже одна воспитывает сына Семена, который рожден с синдромом Дауна. Ожидается, что родит Эвелина в начале лета следующего года.

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