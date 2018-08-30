«Локомотив» в первой корзине, ЦСКА - в третьей

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-30T11:24:51+03:00

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В среду вечером, 29 августа, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Последними в уходящий поезд заскочили «Црвена Звезда», обыгравшая по сумме двух матчей «Ред Булл», «ПСВ Эйндховен», выбивший БАТЭ, «Бенфика», прошедшая обидчика «Спартака» ПАОК, а также «Аякс» (победил «Динамо Киев), «АЕК Афины» («Види») и «Янг Бойз» («Динамо» Загреб).

В четверг (19.00) в Монако пройдет жеребьевка. Своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнают «Локомотив» и ЦСКА. Все 32 участника разбиты на четыре корзины. «Локомотив», как победитель сильного чемпионата, попал в первую корзину, а ЦСКА - в третью.

Команды из одной страны на этом этапе разводятся по разным группам. А это значит, что в Москву этой осенью приедет 6 сильных европейских команд. (Кроме донецкого «Шахтера» - украинские и российские команды разводят по разным группам).

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»;

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»;

Корзина 3: «Валенсия», «Ливерпуль», «Аякс», «Шальке», «Лион», «Монако», ЦСКА, ПСВ;

Корзина 4: «Црвена Звезда», «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», АЕК.