2018-08-30T11:24:51+03:00
Спорт

«Локомотив» в первой корзине, ЦСКА - в третьей

Состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
«Бенфика» победила обидчика «Спартака» ПАОК«Бенфика» победила обидчика «Спартака» ПАОКФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду вечером, 29 августа, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Последними в уходящий поезд заскочили «Црвена Звезда», обыгравшая по сумме двух матчей «Ред Булл», «ПСВ Эйндховен», выбивший БАТЭ, «Бенфика», прошедшая обидчика «Спартака» ПАОК, а также «Аякс» (победил «Динамо Киев), «АЕК Афины» («Види») и «Янг Бойз» («Динамо» Загреб).

В четверг (19.00) в Монако пройдет жеребьевка. Своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнают «Локомотив» и ЦСКА. Все 32 участника разбиты на четыре корзины. «Локомотив», как победитель сильного чемпионата, попал в первую корзину, а ЦСКА - в третью.

Команды из одной страны на этом этапе разводятся по разным группам. А это значит, что в Москву этой осенью приедет 6 сильных европейских команд. (Кроме донецкого «Шахтера» - украинские и российские команды разводят по разным группам).

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»;

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»;

Корзина 3: «Валенсия», «Ливерпуль», «Аякс», «Шальке», «Лион», «Монако», ЦСКА, ПСВ;

Корзина 4: «Црвена Звезда», «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», АЕК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России
МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов