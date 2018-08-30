2018-08-30T12:46:31+03:00
Звезды

Восстанавливая здоровье на Алтае, МакSим влюбилась

Весь отпуск от нее не отходил ее новый возлюбленный
Ольга АНТОНОВА
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MакSим объявила о том, что она «перегорела»MакSим объявила о том, что она «перегорела»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В начале лета певица MакSим объявила о том, что она «перегорела», начались проблемы со здоровьем и она вынуждена объявить поклонникам, что уходить в творческий отпуск. Тогда звезда не стала уточнять насколько растянется период без работы и гастролей, но на днях стало известно, что уже первого сентября артистка даст концерт в Стерлитамаке. А дальше и еще несколько выступлений. Фанаты уже обсуждают в соцсетях, как они счастливы, что их кумир вернулся на сцену, и называются причину такого быстрого восстановления – новая любовь.

Оказалось, что недавно МакSим познакомилась с бизнесменом по имени Олег, с которым и улетела на отдых на Алтай. Пара вылетела в Горно-Алтайск 25 июля ночным рейсом в 00:10 – такие точные данные приводит Teleprogramma.pro. MакSим и Олег остановились в отеле Altay Resort – любимое место отдыха многих звезд.

За две недели в местах, подальше от больших мегаполисов звезда сразу почувствовала себя лучше. Нормализовался сон, ушла слабость. Певица снова пошла здесь заниматься спортом, ей прописали курс спа-процедур и, конечно, прогулки по горам. "Ездила туда несколько лет назад – эти горы невозможно сравнить ни с какими другими. Красота невероятная. Скучаю. Вообще обожаю путешествовать по России, обожаю активный, даже экстремальный отдых", – призналась MакSим.

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Гастроли способны подорвать здоровье даже самого стойкого артиста, именно поэтому сразу же после окончания тура большинство звезд уезжает в долгосрочный отпуск. Вот и певица МакSим заявила, что многочисленные переезды и выступления по разным городам России серьезно подорвали ее здоровье, и она приняла решение уйти в бессрочный творческий отпуск. Теперь все свободное время артистка будет восстанавливать силы и находиться рядом с детьми. (подробности)

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