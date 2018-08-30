2018-08-30T13:06:59+03:00
Звезды

«Как Джейн Фонда»: Накануне своего 63-летия Лариса Долина очень сильно изменилась

Неужели артистка обратилась к пластическим хирургам?!
Ольга АНТОНОВА
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На днях певица Юлия Началова опубликовала снимок со поп-дивой, где та также позирует в компании друзей и с любимой внучкойНа днях певица Юлия Началова опубликовала снимок со поп-дивой, где та также позирует в компании друзей и с любимой внучкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В последнее время Лариса Долина ни в чем себе не отказывает. Летает купаться к океану в Майями, сделала себе татуировку кота на руке, ходит с внучкой на рок-концерты и, говорят, что в поиске новой любви, ведь со своим молодым мужем Ильей Спицыным, по некоторым данным, артистка рассталась. И судя по всему, все эти жизненные перемены очень сильно сказались на внешности звезды, которая как будто даже помолодела. Да что там помолодела, даже выглядеть Долина стала по-другому. На днях певица Юлия Началова опубликовала снимок со поп-дивой, где та также позирует в компании друзей и с любимой внучкой.

«Ко Дню Рождения любимой Ларисы Долиной готовим праздничную программу «Привет, Андрей», — подписала кадр Юлия. Поклонники сразу отметили цветущий вид певицы. Мол, это же за счастливое событие могло произойти в жизни звезды, чтобы Долина так расцвела. Или все-таки помогли пластические хирурги?

«Настоящая Джейн Фонда», «Вот, действительно, говорят настоящая женщина как хорошее вино с возрастом становится только лучше», - тут же написали фанаты в комментариях.

Отметим, что в личной жизни Долиной в последнее время не все так гладко. Напомним, что уже около 20 лет Лариса состоит в отношениях с третьим супругом — бас-гитаристом Ильей Спициным. Однако они редко выходят в свет вместе. В этом году звезда предпочитает ездить на различные мероприятия со своей внучкой. В Сети уже давно ходят слухи, что Лариса рассталась с молодым мужем.

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