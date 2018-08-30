Дочь Дмитрия Маликова расплакалась, узнав о брате

СЕГОДНЯ 19:24 2018-08-30T19:53:56+03:00

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Полгода назад Дмитрий Маликов стал папой во второй раз. Сына Марку семье Маликовых родила суррогатная мать. У певца и его супруги есть 18-летняя дочь Стефания, и такая большая разница в возрасте с младшим братом, по мнению многих, могла сильно озадачить девушку. И действительно, когда ей сказали, что у нее скоро появится брат, студентка заплакала. Но это были слезы счастья.

«Дочь Стефания, конечно, была ошарашена новостью о рождении ребенка и появлении у нее брата. Мы не говорили ей про беременность до последнего момента, хотя и не ждали какой-то плохой реакции», - признался Маликов в интервью Dni.ru.

Маликов хотел, чтобы дочь обрадовалась, что и случилось. «Стефания заплакала. Но это были слезы счастья», — рассказал он.

Певец также признался, что это он настоял на том, чтобы у них с супругой Еленой появился наследник, сын.

«Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал к этому мою супругу. Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить», - разоткровенничался молодой родитель.

Дмитрий добавил, что, несмотря на возраст, хочет успеть воспитать сына и не пропустить ничего важного в его жизни.

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