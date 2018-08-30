Бывший вице-президент ФИФА получил 9 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-30T10:36:15+03:00

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Хуан Анхель Напоут, который занимал пост главы Южноамериканской конфедерации футбола и вице-президента ФИФА, получил девять лет тюрьмы за взятки. Приговор был оглашен судом Нью-Йорка. 60-летний парагваец помимо этого лишится трех миллионов долларов, которые у него конфискуют. Кроме того, отдельно его ждет штраф еще на миллион долларов.

Напоут был признан виновным в получении взяток от компаний, которые претендовали на покупку маркетинговых прав на крупнейшие футбольные турниры. Обвинение просило для него 20 лет тюрьмы. Напоут был арестован в числе прочих чиновников в мае 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции.

В декабре 2017 года суд присяжных Нью-Йорка признало уже его виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег. С 2010 года Напоут обогатился, по данным следствия, на сумму в 10,5 миллионов долларов.

Минюст США, напомним, предьявил обвинения 14 чиновникам от футбола. Всего же по делу проходят более 40 человек по различным пунктам обвинения.

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