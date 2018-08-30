В России отметят лучшие компании, развивающие корпоративную культуру и волонтерство

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-30T13:08:08+03:00

3 сентября начинается прием заявок о проектах в области внутренних коммуникаций на премию 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Обучение персонала, повышение мотивации сотрудников, корпоративное волонтерство - лучшие практики российских и зарубежных компаний вот уже восьмой год отмечает премия InterComm.

3 сентября начинается прием заявок о проектах в области внутренних коммуникаций на премию 2018 года.

– Корпоративная культура, построение и укрепление бренда работодателя, обучение и мотивация персонала, лояльность и вовлеченность, волонтерство и социальное партнерство,– с каждым годом на нашу премию приходит все больше глубоких и интересных проектов на эти темы, - говорит Анна Несмеева.

Сообщество внутренних коммуникаторов во главе с ней все эти годы было инициатором и организатором этого конкурса. За 8 лет на InterComm было подано 315 заявок от 260 участников. А в числе победителей премии были такие компании, как МТС, «Северсталь», «Ингосстрах», «Альфа-банк», «Московская биржа», РУСАЛ, «Азбука вкуса» и другие.

Но в 2018 году многое поменяется:

- Я хочу, чтобы премия развивалась, привлекала новых экспертов и участников, приносила реальную пользу бизнесу. Именно поэтому в нынешнем году я уступаю «дирижерский пульт» и передаю управление премией InterComm группе «МедиаЛайн», много лет работающей на рынке корпоративных коммуникаций и медиа. Я давно и пристально наблюдаю за ростом и развитием «МедиаЛайна», и это дает мне уверенность, что с нынешнего года у премии InterComm появился новый перспективный, деятельный и креативный организатор, - уверенна Анна.

- «МедиаЛайн» постоянно развивает свои компетенции в сфере интегрированных внутренних коммуникаций. Наш многолетний опыт и экспертиза, внутренние ресурсы и амбиции позволяют утверждать, что мы сможем сохранить лучшие традиции премии InterComm и вывести ее на новый виток развития, сделав одним из самых заметных и авторитетных событий в профессиональной среде, - утверждает Лариса Рудакова, президент Коммуникационной группы «МедиаЛайн».

В 2018 году жюри оценит проекты в 7 номинациях.

« Точка роста» - проекты в области обучения персонала.

«Работа мечты» - проекты в области развития HR-бренда.

«Энергия команды» - проекты в области повышения мотивации и лояльности персонала.

«Общий знаменатель» - проекты в области создания единой информационной среды.

«Образ жизни» - проекты в области Life&Work balance.

«Территория добра» - проекты в области волонтерства.

«Особый взгляд» - проекты, не вошедшие в другие номинации.

Заявки принимаются с 3 сентября по 1 ноября 2018 года. Участие в премии – бесплатное.

Награждение победителей пройдет 21 ноября в Москве в ходе бизнес-конференции, посвященной развитию внутренних коммуникаций.

Сайт премии www.intercomm.su