Денис Глушаков теперь подскажет дорогу

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-30T13:00:48+03:00

Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет Денис Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Наконец-то и спартаковские болельщики получили возможность передвигаться по стране под голос футболиста народной команды. В начале августа в сервисе Яедекса заговорил форвард «Зенита» Артем Дзюба, который теперь помогает перестраиваться «на правый край».

Два дня назад автомобилисты услышали голос армейца Алана Дзагоева, предлагающий «сменить тактику» и перейти на новый маршрут. И вот сегодня в официальном твиттере «Спартака» появилась запись:

«Глушаков подскажет дорогу!

Красно-белые, с 3 сентября вы сможете ездить на автомобиле, используя «Яндекс.Навигатор» с голосом спартаковского полузащитника Дениса @DGlushakov8 Глушакова.

Будьте аккуратны на дорогах. А путь вам подскажет наш капитан!»

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