Главным инвестором Украины стала Россия

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-30T14:45:02+03:00

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Август 1943-го, разгар Курской битвы. На немецких «Тиграх» — броня с челябинской «Магнитки», а от Москвы до Берлина каждый день курсирует поезд. Скажете, бред? Вот именно. Ну не бывает у воюющих стран совместной экономики.

А вот между Россией и Украиной всё по-другому. По данным киевской Госслужбы статистики, за первые шесть месяцев 2018 года крупнейший объём инвестиций пришёл от «агрессоров», «оккупантов» (и всех прочих слов, коими нас в круглосуточном режиме клеймят украинские политики): $436 миллионов, или 34,6% вложений. На втором-третьем местах — Кипр и Нидерланды ($219 и $207 миллионов). Обманываться «западной пропиской» не стоит: это любимые офшорные зоны наших олигархов.

Ещё год назад Россия по инвестициям в украинскую экономику была лишь на третьем месте. И встречают нас тут отнюдь не салом-горилкой. Радикалы блокируют офисы местных филиалов российского Сбербанка, государство захватывает российский танкер «Механик Погодин», который привёз нефтепродукты в Херсонский порт, а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обещает полностью разорвать железнодорожное и автобусное сообщение с РФ. Возникает наивный вопрос: почему мы вообще продолжаем поддерживать таких «друзей» на плаву?

— «Российские вложения» — понятие растяжимое, оно указывает лишь на страну происхождения. Даже после четырёх лет майданной вакханалии многие производственные цепочки Украины по-прежнему завязаны на Россию, поскольку когда-то были единым целым. И это тоже отражается в статистике, — объясняет «Комсомолке» экономист Иван Данилов.

Впрочем, на еле живую промышленность приходится менее десятой части инвестиций. А почти 60% — на финансовый сектор. В основном речь идёт о финансовой подпитке «дочек» российских банков на Украине.

— Украинские филиалы российских банков убыточны, продать их невозможно, обанкротить — значит потерять всё. Тогда российский банк просто списывает долги «дочки», что Укрстат радостно учитывает как «прямые инвестиции». Так что говорить, будто «российское государство целенаправленно инвестирует в Украину» — сильное преувеличение, — полагает Данилов.

Вдобавок, украинская статистика частенько выдаёт за «инвестиции» те же западные кредиты под грабительские проценты, которые еще предстоит возвращать. Ну и главный итог «европейского выбора»: друзья Киева из Вашингтона, Оттавы и Лондона грозили костьми лечь за «молодую демократию», но вкладывать в неё реальные инвестиции в сколько-нибудь серьёзных объёмах не готовы. Не верят, видимо, в перспективы «аграрной сверхдержавы» после разрыва всех экономических связей с Россией.