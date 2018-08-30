Не бывает правды либеральной или патриотической. Она одна на всех

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-30T15:21:29+03:00

Наш колумнист ответил своим недоброжелателям, которые набросились на него из-за сотрудничества с «не теми СМИ»

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ОТ РЕДАКЦИИ: Блогер Алексей Сахнин покинул Россию после событий на Болотной и осел в Швеции. Много критиковал российские власти и сорвал огромное количество «лайков» от представителей наших либеральных кругов.

Но в чем-чем, а в зашоренности взглядов Сахнина не обвинить. В прошлом году он встретился со спецкором «Комсомолки» Дарьей Асламовой и в разговоре с ней нелицеприятно отозвался о ситуации на Украине, возложив вину за бардак в стране на киевских правителей. (Читайте: В Швеции меня привечали, пока выступал против Путина. А когда написал правду об Украине, объявили «агентом ГРУ»)И мгновенно стал «нерукопожатным» для своих вчерашних обожателей. «Креативный класс» возненанивидел блогера просто за то, что он продолжает публиковаться в «Комсомольской правде». Дело дошло до откровенной травли.

Сахнин написал ответ недоброжелателям, который мы публикуем сегодня.

«НЕ РАБОТАЙ НА РУССКУЮ ПРОПАГАНДУ!»

Пару недель назад у меня вышла колонка в «Комсомолке» (Читайте: Общество слуг и мигрантов - прим.Ред). Ни слова о политической конъюнктуре, скорее социологический экскурс. Но брат Сергея Митрохина написал мне в фейсбуке «Пишете теперь в фашистскую газетенку? До свидания» - и отфрендил.

Месяц назад я вместе с Андреем Веселовым написал текст для РИА «Новости» про ветерана украинского спецподразделения, которого руководство спецслужб пыталось заставить участвовать в создании «эскадронов смерти» для убийства оппозиционных политиков, бизнесменов и журналистов. Мой одноклассник написал гневный пост: «Зря ты так, Леша». Мол, не разменивай своего оппозиционного первородства на чечевичную похлебку «кремлевской пропаганды», не публикуйся у врагов – и не важно, что ты там пишешь.

Со мной это уже происходило неоднократно. Когда я давал интервью РТР, даже близкие товарищи писали «Дурак ты, Алексей». В Швеции я помогал своему старому приятелю, вполне оппозиционных взглядов, снимать фильм для Russia Today. Шведские газеты тогда стали писать, что «Сахнин испытывает притяжение к путинской России», а главную социал-демократическую газету страны, с которой я сотрудничаю, обвинили в работе на «русскую пропаганду».

Бывает и наоборот, конечно. Когда месяц назад в Африке убили трех российских журналистов, то журналистским расследованием занялись одновременно патриотическое «Федеральное агентство новостей» и либеральная «Новая газета». Но договориться о сотрудничестве им не удалось. «Масштаб взаимных предубеждений не позволяет нам сотрудничать», - написали лоялисты оппозиционерам, хотя речь шла не про Крым или Донбасс, а про расследование убийства их коллег и знакомых. Среди погибших был мой товарищ – Орхан Джемаль – и я хотел бы знать правду, какой бы она не была. Но правда теперь выдается разная: в патриотической и либеральной версиях. Какой из них можно доверять?

Орхан Джемаль

АТМОСФЕРА ТОТАЛИТАРНОЙ СЕКТЫ

Это называется миром постправды. Факты сами по себе не важны. Важны эмоционально заряженные идеологические интерпретации. Любое событие подверстывается под уже готовую картину мира. Чтобы не случилось – виноват всегда Путин (для либералов); или Запад (для патриотов). Если какое-то событие не вяжется с заранее выбранной точкой зрения – тем хуже для события. Его записывают по разряду fake news.

Мир постправды черно-белый. Мои единомышленники – все белые и пушистые. Оппоненты – отвратительные чудовища. Наши каналы, газеты, блоги говорят святую истинную правду. Чужие – только лгут и промывают мозги. Если в ленте фейсбука или вконтакте я столкнулся с чужим мнением – надо избавиться от такого френда. Да что там мнение! Люди на полном серьезе отслеживают, кто поставил лайк под «идеологически неверным» постом.

Эта атмосфера тоталитарной секты вовлекает сотни и тысячи вполне современных людей, с умными лицами рассуждающих о свободе и терпимости к инакомыслию – и тут же карающих виртуальных оппонентов. К счастью, внося их только в черные списки в своем аккаунте, а не в приговор трибунала. А ну, как дойдет до трибуналов?

МИР РАСТАСКИВАЮТ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ ГЕТТО

В древних религиях важнейшей задачей человека было поддерживать ритуальную чистоту. Многие предметы и действия считались источником греховной скверны. Осквернением грозило участие в чужих ритуалах, прикосновение к чужим святыням и идолам, нарушение пищевых, сексуальных и социальных табу. Этот архаический институт позволял поддерживать сплоченность племени, объединенного культом и ритуалом и противостоящего остальному «нечистому» миру.

Уже христианство отбросило этот принцип, подняв понимание духовного служения на более высокий уровень внутреннего единства в боге. «Нет больше ни эллина, ни иудея» - сказано в Евангелии. А апостол Павел добавляет: «Для чистых всё чисто», имея ввиду что нарушение ритуальных правил и табу не способно уронить человека в глазах бога.

Это послание об универсальности духовного опыта дошло до нас и стало фундаментом нашей культуры. Но в эпоху постправды, кажется, этот фундамент дал трещину. Мы вновь видим, как формируется идеологический кашрут – сразу в нескольких версиях. Пишешь в «Комсомолку»? Нечист – для либералов. В «Новую»? - осквернился в глазах патриотов.

Становится принципиально невозможным собрать народ и осуществить демократию, как волю большинстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот новый мир, рассыпающийся на идеологические гетто, на самом деле очень стабилен. Ведь эти резервации, в идеале, отделены друг от друга непроницаемой стеной. У либералов в ленте фейсбука нет никаких коммунистов или лоялистов, и наоборот. Прозелитизм, страстная проповедь, которая когда-то завоевала миллионы людей из всех народов для христианства, ислама или коммунизма, становится невозможной. Важнее получать лайки от заведомо «своих», вновь подтверждая нерушимость границ между ритуально чистыми и всеми остальными.

Становится принципиально невозможным собрать народ и осуществить демократию, как волю большинства. Вместо этого множатся бесчисленные кланы, племена и секты, собранные вокруг своих идеологических доктрин.

В таком мире противоречия можно разрешить только путем кровопусканий, как богословский спор католиков и протестантов во Франции эпохи Валуа мог вылиться только в Варфоломеевскую ночь. Ведь все праведники заведомо по одну сторону, а все еретики по другую; «убивайте всех, господь распознает своих».

НЕЛЬЗЯ СОЗДАТЬ ПАРТИЮ «ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

До тех пор, пока разногласия касаются социального интереса – между богатыми и бедными, буржуазией и рабочим классом – возможна рациональная дискуссия, и выбор на основе собственного места в обществе. Как только они сводятся к культурным и ритуальным символам дискуссия, компромисс и сам индивидуальный свободный выбор становятся невозможными. Просто определись, к какой «идентичности» ты хочешь принадлежать.

На днях я участвовал в дискуссии в эфире радио «Свобода». И правозащитник Сергей Шаров-Делоне – человек бесконечно далекий от меня по взглядам, но вызывающий у меня такое же бесконечное человеческое уважение – спросил меня, могут ли левые и либералы оказаться по одну сторону после Украины? Мне было трудно подобрать слова для ответа. А надо было рассказать про моих украинских товарищей из левой партии «Боротьба».

В январе 2014 года, когда в Киеве уже бушевал Майдан, они проводили митинг против гражданской войны. Коммунисты, на знаменах которых было написано «Нет войне между народами - нет миру между классами», были единственными противниками начинавшейся гражданской войны. Потому что эта война разорвала единый народ, превратив его в непримиримые племена, сражающихся за квази-религиозные символы и священные фетиши, но забывших о своих собственных интересах.

Хорошие люди были на Майдане и на Антимайдане; они есть и среди читателей Дарьи Асламовой, и среди тех, кто ценит Юлию Латынину. Но нет партии «хороших людей» с правильными газетами, блогами, символами и ценностями. Нужно научиться говорить со всеми – иначе мы перестанем быть народом. И, если вы верите, что ваша правда стоит потраченных на нее слов – «идите, научите все народы», а не собирайте лайки от исполняющих ритуалы чистоты.