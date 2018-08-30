2018-08-30T14:52:32+03:00
Политика

Путина попросили перестроить Щелковское шоссе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил о строительстве онкоцентра и "Кубке Акинфеева"
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент поинтересовался, как используются тренировочные базы, построенные к чемпионату мира по футболу. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент поинтересовался, как используются тренировочные базы, построенные к чемпионату мира по футболу. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Регион большой, один из наиболее важных в стране, - оценил значение Московской области на встрече с губернатором Андреем Воробьевым Владимир Путин.

- Хотел бы с экономики начать, у нас всё штатно, слава богу, экономика стабильно развивается, несмотря на трудности, - рассказал Воробьев. - В прошлом году мы росли под четыре процента, в этом году примерно такие же показатели. Валовой региональный продукт: мы вторые в стране – около четырёх триллионов рублей. Что касается доходов, то они тоже стабильны. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10 процентов. Для нас это важно, потому что регион растёт, каждый год прибавляет 90–95 тысяч человек.

- Всего 7,5 миллиона? - уточнил президент.

- Да, и в этом году, и ранее в школу идут плюс 40 тысяч детей, 41 тысяча в этом году дополнительно пойдёт, а в детские сады – плюс 20 тысяч каждый год, - подтвердил губернатор. - Мы реализовали программу детских садов. Казалось бы, решили проблему, но, учитывая, что регион растёт, дальше её продолжаем, для того чтобы обеспечить всех детскими садами. В следующем периоде мы должны построить около 200 школ. Большие, красивые, просторные школы нам очень необходимы.

Рассказывая о ситуации в здравоохранении, Воробьев напомнил, как Путин в Коломне открывал перинатальные центры.

- Следующий вызов – это онкология. Мы сдали большой хирургический комплекс, радиологический центр по государственно-частное партнёрство с РФПИ также реализовали, - доложил он. - Нужен ещё один большой современный онкологический центр. Мы это обсуждали с профильным министром, правительство поддерживает. Хотел бы также у вас попросить поддержки и в этой связи хотел обратиться.

Президент поинтересовался, как используются тренировочные базы, построенные к чемпионату мира по футболу.

- Девять баз. Буквально на днях провели на одной из них в Бронницах «Кубок Акинфеева», - рассказал Воробьев. - Игорь сам приезжал, общался с детьми, очень популярен футбол сейчас, ажиотаж. И самое главное, конечно, газон, стадион – они просто идеальны.

Глава Подмосковья попросил помочь с реконструкцией Щелковского шоссе.

- За пять лет мы построили 22 путепровода, невозможно было через железную дорогу проехать. На одной из встреч вы поддержали строительство моста через Волгу в нашем наукограде – Дубне. В этом году уже мост сдаём, что очень приятно, - описал он уже сделанное. - Вместе с тем существуют ещё две заметные проблемы на федеральных трассах.

У нас есть проблема на Щёлковском шоссе, где аэропорт Чкаловский, Звёздный городок. Очень перегруженное шоссе, большое количество отдыхающих туда едет, и долгое время мы не можем приступить к строительству и модернизации федеральной дороги.

- Давайте посмотрим, - согласился Путин.

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