Против американского лома у Москвы теперь есть прием

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-30T15:00:47+03:00

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Есть у нас в России система противоракетной обороны (ПРО) центрального района. Когда-то мы договорились с американцами, что такой же район будет и у них. Но потом штатовцы вышли из Договора по ПРО и стали ударными темпами разрабатывать ракеты, которые могли прорваться, скажем, к Москве, с большей скоростью и на космических высотах (не говоря уже об увеличенной мощи ядерных боеголовок). И нашим противоракетам еще советской «закваски» уже трудно было тягаться с американскими. Потому было решено сделать новые, которые снимали бы эту проблему.

И вот сделали.

И успешно испытали, запустив новое «изделие» (как конструкторы называют свои ракетные детища) с казахстанского полигона Сары-Шаган.

Все ТТХ новой ракеты военные, как и положено, держат в секрете, отвечают журналистам общими фразами. По словам зама командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, «новейшая противоракета по своим характеристикам - точности, дальности и срокам эксплуатации - превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении». Правда, однажды военные все же проговрились, упомянув сумасшедшую скорость новой противоракеты - 4 км/сек. Так шустро еще не летает ни одна противоракета в мире. А это значит, что ракеты противника можно будет сшибать на гораздо большей дальности и высоте. А вот о новом принципе поражения чужих ракет испытатели хранят партизанское молчание. И правильно делают.

Стоит еще заметить, что в нашей оборонке хорошо сработала программа импортозамещения: элементная база новой противоракеты, то есть ее электронная начинка, полностью сделана в России. В Минобороны корерспоненту «КП» сказали, что уже скоро начнется серийное производство новой противоракеты. И она заступит на боевое дежурство.