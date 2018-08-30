2018-08-30T15:00:47+03:00
Политика

Против американского лома у Москвы теперь есть прием

Новая российская противоракета успешно прошла финальные испытания
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все ТТХ новой ракеты военные, как и положено, держат в секрете, отвечают журналистам общими фразамиВсе ТТХ новой ракеты военные, как и положено, держат в секрете, отвечают журналистам общими фразамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Есть у нас в России система противоракетной обороны (ПРО) центрального района. Когда-то мы договорились с американцами, что такой же район будет и у них. Но потом штатовцы вышли из Договора по ПРО и стали ударными темпами разрабатывать ракеты, которые могли прорваться, скажем, к Москве, с большей скоростью и на космических высотах (не говоря уже об увеличенной мощи ядерных боеголовок). И нашим противоракетам еще советской «закваски» уже трудно было тягаться с американскими. Потому было решено сделать новые, которые снимали бы эту проблему.

И вот сделали.

И успешно испытали, запустив новое «изделие» (как конструкторы называют свои ракетные детища) с казахстанского полигона Сары-Шаган.

Все ТТХ новой ракеты военные, как и положено, держат в секрете, отвечают журналистам общими фразами. По словам зама командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, «новейшая противоракета по своим характеристикам - точности, дальности и срокам эксплуатации - превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении». Правда, однажды военные все же проговрились, упомянув сумасшедшую скорость новой противоракеты - 4 км/сек. Так шустро еще не летает ни одна противоракета в мире. А это значит, что ракеты противника можно будет сшибать на гораздо большей дальности и высоте. А вот о новом принципе поражения чужих ракет испытатели хранят партизанское молчание. И правильно делают.

Стоит еще заметить, что в нашей оборонке хорошо сработала программа импортозамещения: элементная база новой противоракеты, то есть ее электронная начинка, полностью сделана в России. В Минобороны корерспоненту «КП» сказали, что уже скоро начнется серийное производство новой противоракеты. И она заступит на боевое дежурство.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Виктор БАРАНЕЦ

 
Читайте также
Новости 24
Памятник Иосифу Кобзону может появиться в Москве
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября
Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище
Захарова: Военная агрессия Запада против Сирии нанесет удар по политическому урегулированию в стране
Ученые: стресс при беременности негативно влияет на развитие ребенка
Песков: Путин скорбит об Иосифе Кобзоне
Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Причины смерти Иосифа Кобзона: народный артист СССР скончался после долгой болезни
Захарова: учения НАТО в Норвегии носят антироссийскую направленность
В Госдуме прокомментировали слова американского генерала о возможном нападении РФ
Ученые нашли способ победить рак груди
Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения
Министр инфраструктуры Украины посоветовал гражданам перевезти в страну родственников из России
МИД РФ: в Сирии появились предпосылки для окончательной ликвидации террористов
Минобороны опубликовало видео испытания российской ракеты новой системы ПРО
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян
Дмитрий Артюхов обсудил с жителями Лабытнанги реализацию проекта Северный широтный ход
Медведев утвердил новый устав Фонда кино
В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми
В Пентагоне заявили, что в случае войны США не смогут спастись от оружия России
Юрисконсульт Белого дома, сотрудничавший со спецпрокурором по делу РФ, уйдет в отставку
Медведев подписал постановление об использовании простой электронной подписи при получении госуслуг
Умер Александр Завелион, автор программы «Городок»
УЕФА призовут разрешить матчи между Россией и Украиной
Трамп подписал указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квоты на импорт металлов