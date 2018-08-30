В Санкт-Петербурге откроется выставка «Сделано в России: экспорт женскими руками»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-30T15:27:03+03:00

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Второй Евразийский женский форум обещает стать особенно масштабным и представительным. Деловая программа форума включит в себя более 50 мероприятий, а свое участие уже подтвердили представители международных организаций, исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, женщины-парламентарии, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения более чем из 100 стран мира.

Важной частью деловой программы станет выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в России: экспорт женскими руками». В выставке примут участие женщины-руководители экспортно ориентированных проектов из разных сфер. Среди значимых экспонатов выставки стоит отметить ювелирные украшения, одежду и аксессуары ручной работы, кондитерские изделия из шоколадного ателье, оборудование для нанесения порошковых покрытий, лекарства и медицинские услуги, напитки и мед с экстрактом янтаря, а также субергидрофобные нанопокрытия для одежды и обуви.

«Женское предпринимательство – особая сфера. В основном женщины-предприниматели представляют сегмент МСП, а это, как правило, производство товаров и услуг для конкретного человека. Сегодня в мире женское предпринимательство играет особую роль. Конечно, женщинам-предпринимателям необходимо оказывать поддержку со стороны государства. Ведь это и новые рабочие места, и развитие социальной сферы, и дополнительные возможности для местного бюджета. Но женщины представляют и крупный бизнес. Порой вызывают неподдельное восхищение бизнес-проекты, реализованные россиянками. Здесь как раз впору говорить и об экспортных возможностях. РЭЦ создает наиболее благоприятные условия, разрабатывая новые программы, инициативы и специальные системы субсидирования затрат предпринимателей-экспортеров. Женщины-экспортеры создают особое экспортно-ориентированное пространство в России», – отметила Вера Подгузова, управляющий директор по внешним связям и коммуникациям группы компаний РЭЦ.

Фонд Росконгресс выступит оператором второго Евразийского женского форума. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Фонд был назначен единственным исполнителем осуществляемых Советом Федерации РФ закупок услуг по подготовке и проведению мероприятия.

Официальный сайт мероприятия – www.eawf.ru.

Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.